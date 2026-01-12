Бражко провів зимові канікули вдома разом із Квітковою — фото

Квіткова показала, чим вони з Бражком займалися після свят
Гравці київського "Динамо" активно проводили зимові канікули. Хтось відвідував теплі країни, а інші були вдома з сім'єю.
В оточенні рідних провів свята півзахисник "Динамо" Володимир Бражко. Фото з канікул опублікувала в Instagram його дівчина, відома інфлюенсерка Даша Квіткова.
Як закохані повели канікули
Квіткова показала, як проводить час удома разом із Бражком та сином.
Блогерка опублікувала фото з домашнього вечора. На знімку пара разом із сином Даші від першого шлюбу влаштувалася перед телевізором для сімейного перегляду першої частини легендарного фільму "Гаррі Поттер".
Кадр зробила атмосферним святкова атмосфера з прикрашеною ялинкою.
Зазначимо, що згідно з останніми чутками, Бражко в січні може перейти в один із клубів АПЛ.
