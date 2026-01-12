Відео
Головна Спорт Квіткова показала, чим вони з Бражком займалися після свят

Квіткова показала, чим вони з Бражком займалися після свят

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 09:03
Бражко провів зимові канікули вдома разом із Квітковою — фото
Володимир Бражко та Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/kvittkova

Гравці київського "Динамо" активно проводили зимові канікули. Хтось відвідував теплі країни, а інші були вдома з сім'єю.

В оточенні рідних провів свята півзахисник "Динамо" Володимир Бражко. Фото з канікул опублікувала в Instagram його дівчина, відома інфлюенсерка Даша Квіткова.

Як закохані повели канікули

Квіткова показала, як проводить час удома разом із Бражком та сином.

Блогерка опублікувала фото з домашнього вечора. На знімку пара разом із сином Даші від першого шлюбу влаштувалася перед телевізором для сімейного перегляду першої частини легендарного фільму "Гаррі Поттер".

Кадр зробила атмосферним святкова атмосфера з прикрашеною ялинкою.

Зазначимо, що згідно з останніми чутками, Бражко в січні може перейти в один із клубів АПЛ.

Нагадаємо, "Полісся" покарало свого лідера за поведінку агентів.

Українка Еліна Світоліна виграла тенісний турнір, а Марта Костюк програла в фіналі.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
