Світоліна виграла титул в Окленді, Костюк програла фінал у Брісбені — відео

Еліна Світоліна з чоловіком Гаелем Монфісом. Фото: x.com/UniversTennis

В Океанії відбулися фінали двох великих тенісних турнірів. У Брісбені (Австралія) завершився турнір серії WTA 500, а в Окленді (Нова Зеландія) визначили чемпіонку змагань WTA 250.

В обох фіналах зіграли українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна, для яких ці турніри стали першими у сезоні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Світоліна впевнено здобула титул

Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 в Окленді, обігравши у фіналі китаянку Ван Сіньюй у двох сетах — 6:3, 7:6(6).

Реклама

Вирішальний матч тривав 1 годину 42 хвилини. У першому сеті долю партії вирішив єдиний брейк українки у шостому геймі. Другий сет дійшов до тай-брейку, де Світоліна поступалася 0:3 з двома мінібрейками, однак змогла зрівняти рахунок і завершила матч на свою користь з другого матчболу.

Це була друга перемога Світоліної над Ван Сіньюй в очних зустрічах. Уперше тенісистки грали між собою у 1/8 фіналу Вімблдону-2024.

Реклама

Шлях до титулу в Окленді українка пройшла у статусі першої сіяної, обігравши Варвару Грачову, Кеті Бултер та Іву Йович. Найскладнішим став чвертьфінал проти Сонай Картал, який завершився на тай-брейку третього сету.

Два роки тому Світоліна вже грала у фіналі цього турніру, але тоді поступилася Корі Гауфф. Цього разу українка з другої спроби здобула титул у Новій Зеландії. Минулого року переможцем турніру в Окленді став її чоловік Гаель Монфіс.

Реклама

Це 23-й фінал у кар’єрі Світоліної та 19-й одиночний титул. Дванадцять із них вона виграла на хардовому покритті. Перемога в Окленді стала для Еліни першою з квітня 2025 року та дозволить розпочати новий тиждень на 12-му місці рейтингу WTA.

Марта Костюк. Фото: WTA

Костюк зупинилася за крок до титулу

Марта Костюк завершила виступ на турнірі WTA 500 у Брісбені поразкою у фіналі.

Реклама

У вирішальному матчі українка поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко — 4:6, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину 19 хвилин. Костюк подала три ейси, допустила три подвійні помилки та програла три гейми на власній подачі.

Соболенко зберегла стовідсоткову перевагу в очних зустрічах — 5:0.

Реклама

Для Костюк це був четвертий фінал у кар’єрі на рівні WTA та перший з квітня 2024 року. Українка боролася за другий титул, маючи наразі один одиночний трофей у кар’єрі.

Попри поразку у фіналі, виступ у Брісбені став для Марти одним із найуспішніших за останній рік. На шляху до вирішального матчу вона обіграла Юлію Путінцеву, Аманду Анісімову, Мірру Андрєєєву та Джессіку Пегулу, здобувши три перемоги над суперницями з топ-10 світового рейтингу.

Реклама

Результат турніру гарантував Костюк повернення до топ-20 рейтингу WTA — уперше з березня 2025 року.

Нагадаємо, 49-річний Володимир Кличко провів спаринг з молодим боксером.

Син легендарного футболіста Девіда Бекхема не хоче спілкуватись з батьками.