Костюк розгромила Пегулу та вийшла у фінал WTA 500 у Брісбені

Марта Костюк. Фото: Reuters

В Брісбені (Австралія) пройшли півфінали турніру WTA 500. На цій стадії зіграла українка Марта Костюк, яка є 26-ю в світовому рейтингу.

Суперницею українки стала шоста ракетка світу Джессіка Пегула із США, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Костюк не відчула опору фаворитки

Фавориткою в матчі була Пегула, але Костюк перемогла з рахунком 6:0, 6:3. Це особливо цікаво, враховуючи, що Марті раніше завжди було важко грати з цією суперницею.

Гра тривала 56 хвилин, упродовж яких Костюк подала чотири ейси, зробила лише одну подвійну помилку і реалізувала чотири з шести брейк-пойнтів.

Пегула не подала жодного ейсу, не допустила подвійних помилок і не реалізувала жодного брейк-пойнта.

Для тенісисток це був шостий очний матч, і це лише друга перемога Костюк у їхніх зустрічах.

У фіналі турніру Костюк зіграє з першою ракеткою світу, білорускою Аріною Соболенко. Між тенісистками напружені стосунки, тож матч може бути принциповим.

Раніше вони зіграли чотири матчі, і Костюк поки що не виграла жодного сету.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Костюк обіграла найкращу російську тенісистку.

Легендарний 49-річний Володимир Кличко провів спаринг з 26-річним боксером.