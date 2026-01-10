Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк сенсаційно вийшла в фінал турніру в Брисбені

Костюк сенсаційно вийшла в фінал турніру в Брисбені

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 08:47
Костюк розгромила Пегулу та вийшла у фінал WTA 500 у Брісбені
Марта Костюк. Фото: Reuters

В Брісбені (Австралія) пройшли півфінали турніру WTA 500. На цій стадії зіграла українка Марта Костюк, яка є 26-ю в світовому рейтингу.

Суперницею українки стала шоста ракетка світу Джессіка Пегула із США, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Костюк не відчула опору фаворитки

Фавориткою в матчі була Пегула, але Костюк перемогла з рахунком 6:0, 6:3. Це особливо цікаво, враховуючи, що Марті раніше завжди було важко грати з цією суперницею.

Гра тривала 56 хвилин, упродовж яких Костюк подала чотири ейси, зробила лише одну подвійну помилку і реалізувала чотири з шести брейк-пойнтів.

Пегула не подала жодного ейсу, не допустила подвійних помилок і не реалізувала жодного брейк-пойнта.

Для тенісисток це був шостий очний матч, і це лише друга перемога Костюк у їхніх зустрічах.

У фіналі турніру Костюк зіграє з першою ракеткою світу, білорускою Аріною Соболенко. Між тенісистками напружені стосунки, тож матч може бути принциповим.

Раніше вони зіграли чотири матчі, і Костюк поки що не виграла жодного сету.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Костюк обіграла найкращу російську тенісистку.

Легендарний 49-річний Володимир Кличко провів спаринг з 26-річним боксером.

Теніс WTA Марта Костюк українські тенісисти Брисбен
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації