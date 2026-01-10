Видео
Главная Спорт Костюк сенсационно вышла в финал турнира в Брисбене

Костюк сенсационно вышла в финал турнира в Брисбене

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 08:47
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк. Фото: Reuters

В Брисбене (Австралия) прошли полуфиналы турнира WTA 500. На этой стадии сыграла украинка Марта Костюк, которая является 26-й в мировом рейтинге.

Соперницей украинки стала шестая ракетка мира Джессика Пегула из США, сообщил портал Новини.LIVE.

Костюк не почувствовала сопротивления фаворитки

Фавориткой в матче была Пегула, но Костюк победила со счетом 6:0, 6:3. Это особенно интересно, учитывая, что Марте ранее всегда было тяжело играть с этой соперницей.

Игра длилась 56 минут, в течение которых Костюк подала четыре эйса, совершила лишь одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Пегула не подала ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Для теннисисток это был шестой очный матч, и это лишь вторая победа Костюк в их встречах.

В финале турнира Костюк сыграет с первой ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко. Между теннисистками напряженные отношения, поэтому матч может быть принципиальным.

Ранее они сыграли четыре матча, и Костюк пока не выиграла ни одного сета.

Напомним, что в четвертьфинале Костюк обыграла лучшую российскую теннисистку.

Теннис WTA Марта Костюк украинские теннисисты Брисбен
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
