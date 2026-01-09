Костюк вражаюче обіграла третю ракетку світу в Австралії

Марта Костюк святкує перемогу. Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

У рамках 1/8 турніру WTA в Брісбені, Австралія, Марта Костюк несподівано обіграла третю ракетку світу. Киянці знадобилося два сети для перемоги над Амандою Анісімовою.

Українка вдесяте взяла гору над суперницею з десятки найкращих тенісисток світу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Аманда Анісімова була фавориткою перед протистоянням із Мартою Костюк. Американка не зуміла нав'язати натиск суперниці, яка витратила на підсумкову перемогу 1 годину та 29 хвилин.

Марта Костюк під час поєдинку. Фото: William WEST / AFP via Getty Images

Важливе досягнення Костюк

У дев'ятому геймі першого сету українка зробила брейк. У Анісімової був шанс нав'язати Марті боротьбу в другому сеті, але за рахунку 3:3 Костюк взяла три гейми поспіль і довела протистояння до перемоги.

WTA. Брисбен, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, 16) — Аманда Анісімова (США, 2) 2:0 (6:4, 6:3)

Це всього четвертий матч, у якому киянка зуміла перемогти суперницю з першої п'ятірки світового рейтингу. Востаннє Марті це вдавалося в лютому 2025 року, коли вона взяла гору над Коко Гауфф.

Костюк уперше за п'ять місяців вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500. У наступному матчі Марта зіграє проти нейтральної спортсменки Мірри Андрєєвої з Росії.

