Головна Спорт Костюк здобула вольову перемогу в складному матчі

Костюк здобула вольову перемогу в складному матчі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 12:11
Костюк програла Путінцевій сет, але вирвала вольову перемогу
Марта Костюк під час поєдинку. Фото: Idrees MOHAMMED / AFP via Getty Images

Українські тенісистки продовжують підготовку до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У рамках цього процесу Марта Костюк виступає на турнірі в Брісбені.

Киянці знадобилося три сети, щоб узяти гору над сильною суперницею з Казахстану, повідомляє портал Новини.LIVE.

Марта Костюк вперше в кар'єрі зустрілася з Юлією Путінцевою на корті. Суперниця з Казахстану зуміла перемогти українку, яка в першому сеті перемагала з рахунком 5:2, але втратила пильність і поступилася.

Як Костюк вирвала перемогу

Другий та третій сети Марта, яка провела свій перший матч у 2026 році, впевнено занесла собі в актив. Їй знадобилося майже дві години, щоб вирвати перемогу над Путінцевою, яка потрапила до основної сітки турніру в Брісбені як лакі-лузер.

WTA 500 Брісбен. Хард, 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) — Юлія Путінцева (Казахстан) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:0.

Українка виступає на турнірі в Австралії як 16 сіяна спортсменка. Уже в третьому турі вона протистоятиме переможниці пари Кімберлі Біррелл (Австралія) — Аманда Анісімова (США).

Australian Open 2026 пройде на кортах Мельбурна з 12 січня по 1 лютого.

спорт Теніс Марта Костюк українські тенісисти збірна України з теннісу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
