Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк одержала волевую победу в сложном матче

Костюк одержала волевую победу в сложном матче

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 12:11
Костюк проиграла Путинцевой сет, но вырвала волевую победу
Марта Костюк во время поединка. Фото: Idrees MOHAMMED / AFP via Getty Images

Украинские теннисистки продолжают подготовку к Открытому чемпионату Австралии по теннису. В рамках этого процесса Марта Костюк выступает на турнире в Брисбене. 

Киевлянке понадобилось три сета, чтобы взять верх над сильной соперницей из Казахстана, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Марта Костюк впервые в карьере встретилась с Юлией Путинцевой на корте. Соперница из Казахстана сумела победить украинку, которая в первом сете побеждала со счетом 5:2, но потеряла бдительность и уступила. 

Как Костюк вырвала победу 

Второй и третий сеты Марта, которая провела свой первый матч в 2026 году, уверенно занесла себе в актив. Ей понадобилось почти два часа, чтобы вырвать победу над Путинцевой, которая попала в основную сетку турнира в Брисбене как лаки-лузер. 

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:0. 

Украинка выступает на турнире в Австралии в качестве 16 сеянной спортсменки. Уже в третьем туре она будет противостоять победительнице пары Кимберли Биррелл (Австралия) — Аманда Анисимова (США). 

Australian Open 2026 пройдет на кортах Мельбурна с 12 января по 1 февраля. 

Напомним, олимпийская чемпионка откровенно поделилась мнением о возможном запрете российской музыки в Украине. 

Ранее Ярослава Магучих призналась, как относится к украинскому актеру и герою шоу "Холостяк" Тарасу Цымбалюку. 

спорт Теннис Марта Костюк украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации