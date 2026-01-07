Костюк проиграла Путинцевой сет, но вырвала волевую победу

Марта Костюк во время поединка. Фото: Idrees MOHAMMED / AFP via Getty Images

Украинские теннисистки продолжают подготовку к Открытому чемпионату Австралии по теннису. В рамках этого процесса Марта Костюк выступает на турнире в Брисбене.

Киевлянке понадобилось три сета, чтобы взять верх над сильной соперницей из Казахстана, сообщает портал Новини.LIVE.

Марта Костюк впервые в карьере встретилась с Юлией Путинцевой на корте. Соперница из Казахстана сумела победить украинку, которая в первом сете побеждала со счетом 5:2, но потеряла бдительность и уступила.

Как Костюк вырвала победу

Второй и третий сеты Марта, которая провела свой первый матч в 2026 году, уверенно занесла себе в актив. Ей понадобилось почти два часа, чтобы вырвать победу над Путинцевой, которая попала в основную сетку турнира в Брисбене как лаки-лузер.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:0.

Украинка выступает на турнире в Австралии в качестве 16 сеянной спортсменки. Уже в третьем туре она будет противостоять победительнице пары Кимберли Биррелл (Австралия) — Аманда Анисимова (США).

Australian Open 2026 пройдет на кортах Мельбурна с 12 января по 1 февраля.

