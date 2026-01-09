Костюк впечатляюще обыграла третью ракетку мира в Австралии

Марта Костюк празднует победу. Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

В рамках 1/8 турнира WTA в Брисбене, Австралия, Марта Костюк неожиданно обыграла третью ракетку мира. Киевлянке понадобилось два сета для победы над Амандой Анисимовой.

Украинка в десятый раз взяла верх над соперницей из десятки лучших теннисисток мира, сообщает портал Новини.LIVE.

Аманда Анисимова была фавориткой перед противостоянием с Мартой Костюк. Американка не сумела навязать напор сопернице, которая потратила на итоговую победу 1 час и 29 минут.

Марта Костюк во время поединка. Фото: William WEST / AFP via Getty Images

Важное достижение Костюк

В девятой гейме первого сета украинка сделала брейк. У Анисимовой был шанс навязать Марте борьбу во втором сете, но при счете 3:3 Костюк взяла три гейма подряд и довела противостояние до победы.

WTA. Брисбен, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина, 16) — Аманда Анисимова (США, 2) 2:0 (6:4, 6:3)

Это всего четвертый матч, в котором киевлянка сумела победить соперницу из первой пятерки мирового рейтинга. В последний раз Марте это удавалось в феврале 2025 года, когда она взяла верх над Коко Гауфф.

Костюк впервые за пять месяцев вышла в четвертьфинал турнира WTA 500. В следующем матче Марта сыграет против нейтральной спортсменки Мирры Андреевой из России.

