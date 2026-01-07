Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик купил себе элитный автомобиль за сотни тысяч евро

Усик купил себе элитный автомобиль за сотни тысяч евро

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 18:56
Усик приобрел элитный BMW за 300 тысяч долларов
Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира Александр Усик за последние бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри заработал достаточно средств, чтобы быть среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. При этом, часть своих доходов спортсмен тратит на благотворительность.

При этом, он не забывает и о предметах роскоши, сообщил Telegram-паблик "Темный рыцарь".

Реклама
Читайте также:
автомобиль Александра Усика
Новое авто Александра Усика. Фото: @TemnyiRytsar

Новый автомобиль Усика

По информации источника, в конце 2025 года Усик пополнил свой автопарк очередным элитным автомобилем. 20 декабря боксер якобы приобрел BMW Alpina B8 2025 года — одну из флагманских моделей немецкого бренда.

Стоимость такого авто в Германии стартует от 225 тысяч евро. С учетом растаможки и сопутствующих расходов в Украине общая сумма покупки могла бы достичь примерно 300 тысяч долларов. Отмечается, что это уже 14-й автомобиль в коллекции украинского чемпиона. При этом, неизвестно, содержит ли он все авто одновременно, или уже некоторые экземпляры продал.

Напомним, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих раскритиковала "Холостяка" Тараса Цимбалюка.

Сын одного из легендарных игроков "Шахтера" попал в розыск ТЦК.

Александр Усик бокс автомобиль профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации