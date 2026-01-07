Усик приобрел элитный BMW за 300 тысяч долларов

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира Александр Усик за последние бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри заработал достаточно средств, чтобы быть среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. При этом, часть своих доходов спортсмен тратит на благотворительность.

При этом, он не забывает и о предметах роскоши, сообщил Telegram-паблик "Темный рыцарь".

Новое авто Александра Усика. Фото: @TemnyiRytsar

Новый автомобиль Усика

По информации источника, в конце 2025 года Усик пополнил свой автопарк очередным элитным автомобилем. 20 декабря боксер якобы приобрел BMW Alpina B8 2025 года — одну из флагманских моделей немецкого бренда.

Стоимость такого авто в Германии стартует от 225 тысяч евро. С учетом растаможки и сопутствующих расходов в Украине общая сумма покупки могла бы достичь примерно 300 тысяч долларов. Отмечается, что это уже 14-й автомобиль в коллекции украинского чемпиона. При этом, неизвестно, содержит ли он все авто одновременно, или уже некоторые экземпляры продал.

