Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик купив собі елітний автомобіль за сотні тисяч євро

Усик купив собі елітний автомобіль за сотні тисяч євро

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 18:56
Усик придбав елітний BMW за 300 тисяч доларів
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик за останні бої проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі заробив достатньо коштів, щоб бути серед найвисокооплачуваніших спортсменів світу. При цьому, частину своїх доходів спортсмен витрачає на благодійність.

При цьому, він не забуває й про предмети розкоші, повідомив Telegram-паблік "Темний лицар".

Реклама
Читайте також:
автомобиль Александра Усика
Нове авто Олександра Усика. Фото: @TemnyiRytsar

Новий автомобіль Усика

За інформацією джерела, наприкінці 2025 року Усик поповнив свій автопарк черговим елітним автомобілем. 20 грудня боксер, начебто, придбав BMW Alpina B8 2025 року — одну з флагманських моделей німецького бренду.

Вартість такого авто в Німеччині стартує від 225 тисяч євро. З урахуванням розмитнення та супутніх витрат в Україні загальна сума покупки могла б сягнути приблизно 300 тисяч доларів. Зазначається, що це вже 14-й автомобіль у колекції українського чемпіона. При цьому, невідомо, чи він утримує всі авто одночасно, чи вже деякі екземпляри продав.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розкритикувала "Холостяка" Тараса Цимбалюка.

Син одного із легендарних гравців "Шахтаря" потрапив у розшук ТЦК.

Олександр Усик бокс автомобіль професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації