Усик придбав елітний BMW за 300 тисяч доларів

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик за останні бої проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі заробив достатньо коштів, щоб бути серед найвисокооплачуваніших спортсменів світу. При цьому, частину своїх доходів спортсмен витрачає на благодійність.

При цьому, він не забуває й про предмети розкоші, повідомив Telegram-паблік "Темний лицар".

Нове авто Олександра Усика. Фото: @TemnyiRytsar

Новий автомобіль Усика

За інформацією джерела, наприкінці 2025 року Усик поповнив свій автопарк черговим елітним автомобілем. 20 грудня боксер, начебто, придбав BMW Alpina B8 2025 року — одну з флагманських моделей німецького бренду.

Вартість такого авто в Німеччині стартує від 225 тисяч євро. З урахуванням розмитнення та супутніх витрат в Україні загальна сума покупки могла б сягнути приблизно 300 тисяч доларів. Зазначається, що це вже 14-й автомобіль у колекції українського чемпіона. При цьому, невідомо, чи він утримує всі авто одночасно, чи вже деякі екземпляри продав.

