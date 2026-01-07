Сина легенди Шахтаря Олександра Коваля оголосили в розшук ТЦК

Син легенди Шахтаря у розшуку ТЦК
В розшук ТЦК потрапив колишній український футболіст та блогер Олександр Коваль. Він також є сином легенди донецького "Шахтаря" Олександра Коваля.
Про розшук Коваль повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Футбольного блогера оголосили в розшук
Син легенди "Шахтаря" заявив, що перебуває у розшуку територіального центру комплектування.
Блогер та ексфутболіст "Олімпіка" і "Маріуполя" опублікувавши скриншот із повідомленням про розшук. Допис він підписав короткою фразою: "Удачі в пошуках".
Раніше Коваль-молодший виступав за юнацькі та молодіжні команди донецького "Шахтаря". Наразі футболіст перебуває за кордоном — він виїхав до Чехії, де грає за місцевий клуб PerfectLanD.
Головним тренером PerfectLanD є його батько Олександр Коваль. Окрім Коваля-молодшого, за команду також виступає Єгор Коваль.
Нагадаємо, раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, що думає про російську музику.
Також раніше київське "Динамо" покинув один із легіонерів.
Читайте Новини.LIVE!