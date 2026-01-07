Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Син легенди Шахтаря у розшуку ТЦК

Син легенди Шахтаря у розшуку ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 17:38
Сина легенди Шахтаря Олександра Коваля оголосили в розшук ТЦК
Олександр Коваль-молодший.Фото: instagram.com/aalexkoval

В розшук ТЦК потрапив колишній український футболіст та блогер Олександр Коваль. Він також є сином легенди донецького "Шахтаря" Олександра Коваля.

Про розшук Коваль повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:
Александр Коваль-младший
Повідомлення Коваля-молодшого. Фото: скриншот

Футбольного блогера оголосили в розшук

Син легенди "Шахтаря" заявив, що перебуває у розшуку територіального центру комплектування.

Блогер та ексфутболіст "Олімпіка" і "Маріуполя" опублікувавши скриншот із повідомленням про розшук. Допис він підписав короткою фразою: "Удачі в пошуках".

Раніше Коваль-молодший виступав за юнацькі та молодіжні команди донецького "Шахтаря". Наразі футболіст перебуває за кордоном — він виїхав до Чехії, де грає за місцевий клуб PerfectLanD.

Головним тренером PerfectLanD є його батько Олександр Коваль. Окрім Коваля-молодшого, за команду також виступає Єгор Коваль.

Нагадаємо, раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, що думає про російську музику.

Також раніше київське "Динамо" покинув один із легіонерів.

футбол ФК Шахтар війна в Україні ТЦК та СП розшук
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації