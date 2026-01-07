Видео
Сын легенды Шахтера в розыске ТЦК

Сын легенды Шахтера в розыске ТЦК

Дата публикации 7 января 2026 17:38
Сына легенды Шахтера Александра Коваля объявили в розыск ТЦК
Александр Коваль-младший.Фото: instagram.com/aalexkoval

В розыск ТЦК попал бывший украинский футболист и блогер Александр Коваль. Он также является сыном легенды донецкого "Шахтера" Александра Коваля.

О розыске Коваль сообщил на своей странице в Instagram.

Александр Коваль-младший
Сообщение Коваля-младшего. Фото: скриншот

Футбольного блогера объявили в розыск

Сын легенды "Шахтера" заявил, что находится в розыске территориального центра комплектования.

Блогер и экс-футболист "Олимпика" и "Мариуполя" опубликовал скриншот с сообщением о розыске. Сообщение он подписал короткой фразой: "Удачи в поисках".

Ранее Коваль-младший выступал за юношеские и молодежные команды донецкого "Шахтера". Сейчас футболист находится за границей - он выехал в Чехию, где играет за местный клуб PerfectLanD.

Главным тренером PerfectLanD является его отец Александр Коваль. Кроме Коваля-младшего, за команду также выступает Егор Коваль.

Напомним, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что думает о российской музыке.

Также ранее киевское "Динамо" покинул один из легионеров.

футбол ФК Шахтер война в Украине ТЦК и СП розыск
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
