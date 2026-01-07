Динамо відмовилося від гравця, який цікавив Шовковського

Калонджі Дьє в "Динамо". Фото: Instagram

Тренерський штаб київського "Динамо" ухвалив рішення відмовитися від послуг ще одного гравця. Молодий центрбек Калонджі Дьє вже виїхав із розташування столичного клубу.

Африканець пробув в Україні кілька місяців, але не підійшов "біло-синім", повідомляє Telegram-канал "Динамівець".

Перспективний захисник ДР Конго Калонджі Дьє зацікавив скаутів "Динамо" під час молодіжного розіграшу Кубка Африканських націй, де він допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу турніру. Колишній тренер "біло-синіх" оцінив гру 19-річного гравця і запросив його на перегляд.

Калонджі Дьє. Фото: Instagram

Чому футболіст поїхав із "Динамо"

Однак незабаром після цього Олександр Шовковський був звільнений зі своєї посади. Його замінив Ігор Костюк, який продовжив перегляди африканського футболіста.

Калонджі Дьє встиг зіграти за "Динамо" в товариському матчі з "Епіцентром". Однак при цьому він не переконав тренерський штаб столичної команди в тому, що гідний отримати контракт у Києві. Офіційно цю інформацію ще не коментували.

