Українці заступилися за сім'ю Усика, яку хотіли втягнути в скандал

Катерина та Олександр Усик під час відпочинку. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина чемпіона світу з боксу Катерина Усик опинилася в центрі уваги на самому початку 2026 року. Катерина весело відзначила свята і показала один із подарунків.

У соціальних мережах бурхливо обговорюють шубу, в якій Катерина Усик позувала на фотографіях своєї сторінки Instagram.

Володар чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик продовжує відпочивати перед початком підготовки до нового бою. Спортсмен не рідко опиняється в центрі уваги, але цього разу вона прикута до його дружини Катерини.

Скандальна публікація. Фото: Threads

Що зробила дружина Усика

У соціальній мережі Threads з'явилася фотографія зіркової пари на одному з українських курортів. На знімку Катерина обіймає чоловіка та позує в новій шубі. У підписі під фото користувачем соцмережі було зазначено, що така шуба з хутра шиншили коштує понад мільйон гривень.

Тематичний Коментар у соцмережі. Фото: Threads

Однак інші користувачі стали на захист Олександра та Катерини. Вони зазначили, що український боксер і його дружина чесно власною працею заробляють гроші та можуть їх витрачати так, як вважатимуть за потрібне. До того ж вони багато займаються благодійністю та регулярно допомагають землякам.

Щоправда, незабаром ще один користувач вказав на неприпустимість носіння одягу з хутра тварин, але це теж не викликало великої хвилі звинувачень на адресу Олександра та Катерини Усик.

