Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дружина Усика потрапила в скандал через розкішну шубу

Дружина Усика потрапила в скандал через розкішну шубу

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 13:39
Українці заступилися за сім'ю Усика, яку хотіли втягнути в скандал
Катерина та Олександр Усик під час відпочинку. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина чемпіона світу з боксу Катерина Усик опинилася в центрі уваги на самому початку 2026 року. Катерина весело відзначила свята і показала один із подарунків.

У соціальних мережах бурхливо обговорюють шубу, в якій Катерина Усик позувала на фотографіях своєї сторінки Instagram.

Реклама
Читайте також:

Володар чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик продовжує відпочивати перед початком підготовки до нового бою. Спортсмен не рідко опиняється в центрі уваги, але цього разу вона прикута до його дружини Катерини.

Александр и Екатерина Усик
Скандальна публікація. Фото: Threads

Що зробила дружина Усика

У соціальній мережі Threads з'явилася фотографія зіркової пари на одному з українських курортів. На знімку Катерина обіймає чоловіка та позує в новій шубі. У підписі під фото користувачем соцмережі було зазначено, що така шуба з хутра шиншили коштує понад мільйон гривень.

Комментарий в Threads
Тематичний Коментар у соцмережі. Фото: Threads

Однак інші користувачі стали на захист Олександра та Катерини. Вони зазначили, що український боксер і його дружина чесно власною працею заробляють гроші та можуть їх витрачати так, як вважатимуть за потрібне. До того ж вони багато займаються благодійністю та регулярно допомагають землякам.

Щоправда, незабаром ще один користувач вказав на неприпустимість носіння одягу з хутра тварин, але це теж не викликало великої хвилі звинувачень на адресу Олександра та Катерини Усик.

Нагадаємо, раніше відома українська спортсменка зробила заяву про заборону російської музики в країні.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх розкритикувала актора та "Холостяка" Тараса Цимбалюка.

Воротар збірної України Андрій Лунін цієї зими може потрапити під чистку складу мадридського "Реала".

спорт Олександр Усик бокс Катерина Усик українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації