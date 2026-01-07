Украинцы вступились за семью Усика, которую хотели втянуть в скандал

Екатерина и Александр Усик во время отдыха. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Супруга чемпиона мира по боксу Екатерина Усик оказался в центре внимания в самом начале 2026 года. Екатерина весело отметила праздники и показала один из подарков.

В социальных сетях бурно обсуждают шубу, в которой Екатерина Усик позировала на фотографиях своей страницы Instagram.

Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает отдыхать перед началом подготовки к новому бою. Спортсмен не редко оказывается в центре внимания, но на этот раз оно приковано к его жене Екатерине.

Скандальная публикация. Фото: Threads

Что сделала супруга Усика

В социальной сети Threads появилась фотография звездной пары на одном из украинских курортов. На снимке Екатерина обнимает мужа и позирует в новой шубе. В подписи под фото пользователем соцсети было указано, что такая шуба из меха шиншиллы стоит больше миллиона гривен.

Тематический Комментарий в соцсети. Фото: Threads

Однако другие пользователи встали на защиту Александра и Екатерины. Они отметили, что украинский боксер и его супруга честно собственным трудом зарабатывают деньги и могут их тратить так, как посчитают нужным. К тому же, они много занимаются благотворительностью и регулярно помогают соотечественникам.

Правда, вскоре еще один пользователь указал на недопустимость ношения одежды из меха животных, но это тоже не вызвало большой волны обвинений в адрес Александра и Екатерины Усик.

