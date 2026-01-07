Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена Усика попала в скандал из-за роскошной шубы

Жена Усика попала в скандал из-за роскошной шубы

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 13:39
Украинцы вступились за семью Усика, которую хотели втянуть в скандал
Екатерина и Александр Усик во время отдыха. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Супруга чемпиона мира по боксу Екатерина Усик оказался в центре внимания в самом начале 2026 года. Екатерина весело отметила праздники и показала один из подарков.

В социальных сетях бурно обсуждают шубу, в которой Екатерина Усик позировала на фотографиях своей страницы Instagram.  

Реклама
Читайте также:

Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает отдыхать перед началом подготовки к новому бою. Спортсмен не редко оказывается в центре внимания, но на этот раз оно приковано к его жене Екатерине. 

Александр и Екатерина Усик
Скандальная публикация. Фото: Threads

Что сделала супруга Усика 

В социальной сети Threads появилась фотография звездной пары на одном из украинских курортов. На снимке Екатерина обнимает мужа и позирует в новой шубе. В подписи под фото пользователем соцсети было указано, что такая шуба из меха шиншиллы стоит больше миллиона гривен.  

Комментарий в Threads
Тематический Комментарий в соцсети. Фото: Threads

Однако другие пользователи встали на защиту Александра и Екатерины. Они отметили, что украинский боксер и его супруга честно собственным трудом зарабатывают деньги и могут их тратить так, как посчитают нужным. К тому же, они много занимаются благотворительностью и регулярно помогают соотечественникам. 

Правда, вскоре еще один пользователь указал на недопустимость ношения одежды из меха животных, но это тоже не вызвало большой волны обвинений в адрес Александра и Екатерины Усик. 

Напомним, ранее известная украинская спортсменка сделала заявление о запрете российской музыки в стране. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих раскритиковала актера и "Холостяка" Тараса Цымбалюка. 

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин этой зимой может попасть под чистку состава мадридского "Реала". 

спорт Александр Усик бокс Екатерина Усик украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации