Энтони Джошуа завершил карьеру боксера после фатального ДТП

Энтони Джошуа празднует победу после боя. Фото: Giorgio VIERA / AFP via Getty Images

Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа больше не выйдет на ринг. Бывший соперник Александра Усика и Владимира Кличко решил завершить долгую карьеру.

О решение Энтони в интервью The Punch рассказал его дядя Адедамола Джошуа.

Один из самых известных представителей супертяжелой весовой категории в боксе Энтони Джошуа ушел из спорта. Британский атлет нигерийского происхождение принял такое решение после трагической смертельной ДТП, которая состоялась в прошлый понедельник.

Джошуа перед поединком. Фото: Megan Briggs/Getty Images for Netflix

Тяжелое начало года для Джошуа

Автомобиль, в котором находился Энтони вместе с двумя своими тренерами, попал в аварию недалеко от Лагоса в Нигерии. Причиной ДТП стало превышение скорости, из-за чего машина врезалась в грузовик. Незадолго до этого Джошуа пересел на заднее сидение, благодаря чему и выжил. Его тренерам и друзьям — Сине Гами и Роберту Латцу — не повезло пережить эту аварию.

Дядя Энтони Джошуа подтвердил, что боксер официально сообщил им об окончании карьеры. Ададемола приветствовал это решение и заявил, что родные и близкие олимпийского чемпиона переживали за Энтони каждый раз, когда он выходил на ринг. Они рады, что эти времена остались в прошлом.

В профессиональной карьере 36-летнего Джошуа было 33 боя с самыми известными соперниками в мире. Он потерпел 4 поражения и выиграл остальные поединки, причем 26 из них — нокаутом.

Напомним, ранее Энтони Джошуа откровенно поделился эмоциями после того, как выжил в ДТП.

