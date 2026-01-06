Энтони Джошуа завершил карьеру боксера после фатального ДТП

Джошуа хочет завершить карьеру боксера после ДТП
Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа больше не выйдет на ринг. Бывший соперник Александра Усика и Владимира Кличко решил завершить долгую карьеру.
О решение Энтони в интервью The Punch рассказал его дядя Адедамола Джошуа.
Один из самых известных представителей супертяжелой весовой категории в боксе Энтони Джошуа ушел из спорта. Британский атлет нигерийского происхождение принял такое решение после трагической смертельной ДТП, которая состоялась в прошлый понедельник.
Тяжелое начало года для Джошуа
Автомобиль, в котором находился Энтони вместе с двумя своими тренерами, попал в аварию недалеко от Лагоса в Нигерии. Причиной ДТП стало превышение скорости, из-за чего машина врезалась в грузовик. Незадолго до этого Джошуа пересел на заднее сидение, благодаря чему и выжил. Его тренерам и друзьям — Сине Гами и Роберту Латцу — не повезло пережить эту аварию.
Дядя Энтони Джошуа подтвердил, что боксер официально сообщил им об окончании карьеры. Ададемола приветствовал это решение и заявил, что родные и близкие олимпийского чемпиона переживали за Энтони каждый раз, когда он выходил на ринг. Они рады, что эти времена остались в прошлом.
В профессиональной карьере 36-летнего Джошуа было 33 боя с самыми известными соперниками в мире. Он потерпел 4 поражения и выиграл остальные поединки, причем 26 из них — нокаутом.
Напомним, ранее Энтони Джошуа откровенно поделился эмоциями после того, как выжил в ДТП.
