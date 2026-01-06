Ентоні Джошуа завершив кар'єру боксера після фатальної ДТП

Ентоні Джошуа святкує перемогу після бою. Фото: Giorgio VIERA / AFP via Getty Images

Олімпійський чемпіон з боксу Ентоні Джошуа більше не вийде на ринг. Колишній суперник Олександра Усика та Володимира Кличка вирішив завершити довгу кар'єру.

Про рішення Ентоні в інтерв'ю The Punch розповів його дядько Адедамола Джошуа.

Реклама

Читайте також:

Один із найвідоміших представників суперважкої вагової категорії в боксі Ентоні Джошуа пішов зі спорту. Британський атлет нігерійського походження прийняв таке рішення після трагічної смертельної ДТП, яка відбулася минулого понеділка.

Джошуа перед поєдинком. Фото: Megan Briggs/Getty Images for Netflix

Важкий початок року для Джошуа

Автомобіль, у якому перебував Ентоні разом із двома своїми тренерами, потрапив в аварію неподалік від Лагоса в Нігерії. Причиною ДТП стало перевищення швидкості, через що машина врізалася у вантажівку. Незадовго до цього Джошуа пересів на заднє сидіння, завдяки чому та вижив. Його тренерам і друзям — Сіні Гамі та Роберту Латцу — не пощастило пережити цю аварію.

Дядько Ентоні Джошуа підтвердив, що боксер офіційно повідомив їм про закінчення кар'єри. Ададемола привітав це рішення і заявив, що рідні та близькі олімпійського чемпіона переживали за Ентоні щоразу, коли він виходив на ринг. Вони раді, що ці часи залишилися в минулому.

У професійній кар'єрі 36-річного Джошуа було 33 бої з найвідомішими суперниками у світі. Він зазнав 4 поразки та виграв решту поєдинків, причому 26 з них — нокаутом.

Нагадаємо, раніше Ентоні Джошуа відверто поділився емоціями після того, як вижив у ДТП.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх несподівано розповіла про своє ставлення до проєкту "Холостяк".