Головна Спорт Джошуа перервав мовчання після смертельної автотрощі

Джошуа перервав мовчання після смертельної автотрощі

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 15:29
Колишній чемпіон світу Джошуа вперше щось написав після смертельної ДТП в Нігерії
Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа 29 грудня потрапив у страшну ДТП у Нігерії, унаслідок чого він втратив двох тренерів та друзів. Відтоді боксер зберігав мовчання.

Однак 4 січня Джошуа опублікував свій перший пост в Instagram з моменту автотрощі.

Читайте також:
Энтони Джошуа
Джошуа з рідними загиблих. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Джошуа згадав загиблих друзів

У соціальних мережах Джошуа опублікував світлину з близькими людьми і коротко зазначив, що несе відповідальність за своїх братів. Це стало його першим публічним сигналом після трагедії, яка забрала життя двох членів його команди.

Аварія трапилася на трасі у Нігерії, де автомобіль Lexus, у якому перебував боксер разом із тренерами Сіною та Латцом, на високій швидкості врізався у вантажівку. Обидва тренери загинули на місці. Сам Джошуа зазнав травм, однак уже 1 січня був виписаний із лікарні. Вирішальним фактором стало те, що спортсмен сидів на задньому лівому сидінні.

Згодом стало відомо, що перед поїздкою Джошуа перебував на передньому пасажирському місці, однак водій попросив його пересісти, бо Ентоні має великі габарити і обмежував видимість у дзеркалі. Боксер погодився і помінявся місцями з Латцом, що фактично врятувало йому життя.

Водієві Lexus уже висунуто обвинувачення за чотирма пунктами, серед яких небезпечне водіння зі смертельними наслідками, недбале керування та відсутність дійсного водійського посвідчення.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
