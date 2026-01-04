Видео
Джошуа прервал молчание после смертельной автокатастрофы

Дата публикации 4 января 2026 15:29
Бывший чемпион мира Джошуа впервые что-то написал после смертельного ДТП в Нигерии
Энтони Джошуа. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа 29 декабря попал в страшное ДТП в Нигерии, в результате чего он потерял двух тренеров и друзей. С тех пор боксер хранил молчание.

Однако 4 января Джошуа опубликовал свой первый пост в Instagram с момента автокатастрофы.

Джошуа с родными погибших. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Джошуа вспомнил погибших друзей

В социальных сетях Джошуа опубликовал фотографию с близкими людьми и коротко отметил, что несет ответственность за своих братьев. Это стало его первым публичным сигналом после трагедии, которая унесла жизни двух членов его команды.

Авария произошла на трассе в Нигерии, где автомобиль Lexus, в котором находился боксер вместе с тренерами Синой и Латцом, на высокой скорости врезался в грузовик. Оба тренера погибли на месте. Сам Джошуа получил травмы, однако уже 1 января был выписан из больницы. Решающим фактором стало то, что спортсмен сидел на заднем левом сиденье.

Впоследствии стало известно, что перед поездкой Джошуа находился на переднем пассажирском месте, однако водитель попросил его пересесть, потому что Энтони имеет большие габариты и ограничивал видимость в зеркале. Боксер согласился и поменялся местами с Латцом, что фактически спасло ему жизнь.

Водителю Lexus уже предъявлено обвинение по четырем пунктам, среди которых опасное вождение со смертельным исходом, небрежное вождение и отсутствие действительного водительского удостоверения.

ДТП Энтони Джошуа кикбоксинг супертяжелый вес профессиональный бокс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
