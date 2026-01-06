Шевченко звернувся до Лобановського в день народження тренера

Шевченко зворушливо висловився про Лобановського в особливий день
У вівторок, 6 січня 2026 року, Валерію Васильовичу Лобановському виповнилося б 87 років. В Україні вшанували пам'ять одного з найкращих тренерів в історії світового футболу.
Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко в Instagram присвятив своєму колишньому наставнику зворушливі рядки.
Андрій Шевченко завдячує кар'єрою кільком тренерам, серед яких виділяється Валерій Лобановський. Він не тільки повірив у талант юного футболіста, а й зумів уберегти його від спокус, вивести на високий рівень і відпустити в італійський "Мілан".
Що Шевченко написав про Лобановського
Вихованець "Динамо" провів славну кар'єру, виграв багато трофеїв, а після перемоги в Лізі чемпіонів привіз Кубок до пам'ятника Валерію Лобановському біля стадіону в Києві.
Пізніше Шевченко і сам став тренером, якому вдалося домогтися певного успіху на цій ниві. Він зазначив, що багато в чому йому допомогла мудрість колишнього наставника, якою той часом охоче ділився з підопічними.
Шевченко нагадав фразу Лобановського про те, що у футболі не буває дрібниць. Будь-які деталі не можна ігнорувати. Після цього глава УАФ привітав українського тренера з днем народження.
Трофеї в тренерській кар'єрі Лобановського
- Чемпіонат СРСР (8);
- Кубок СРСР (6);
- Суперкубок СРСР (3);
- Чемпіонат України (5);
- Кубок України (3);
- Кубок володарів Кубків (2);
- Суперкубок УЄФА.
Також Валерій Лобановський тричі виводив "Динамо" до півфіналу Кубка європейських чемпіонів у сезонах 1976/77, 1986/87 та 1998/99.
