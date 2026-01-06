Шевченко звернувся до Лобановського в день народження тренера

Валерій Лобановський під час Євро-1988. Фото: Bongarts/Getty Images

У вівторок, 6 січня 2026 року, Валерію Васильовичу Лобановському виповнилося б 87 років. В Україні вшанували пам'ять одного з найкращих тренерів в історії світового футболу.

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко в Instagram присвятив своєму колишньому наставнику зворушливі рядки.

Андрій Шевченко завдячує кар'єрою кільком тренерам, серед яких виділяється Валерій Лобановський. Він не тільки повірив у талант юного футболіста, а й зумів уберегти його від спокус, вивести на високий рівень і відпустити в італійський "Мілан".

Валерій Лобановський з Олексієм Михайличенком. Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

Що Шевченко написав про Лобановського

Вихованець "Динамо" провів славну кар'єру, виграв багато трофеїв, а після перемоги в Лізі чемпіонів привіз Кубок до пам'ятника Валерію Лобановському біля стадіону в Києві.

Шевченко з Кубком чемпіонів біля пам'ятника Лобановському. Фото: УНІАН

Пізніше Шевченко і сам став тренером, якому вдалося домогтися певного успіху на цій ниві. Він зазначив, що багато в чому йому допомогла мудрість колишнього наставника, якою той часом охоче ділився з підопічними.

Шевченко нагадав фразу Лобановського про те, що у футболі не буває дрібниць. Будь-які деталі не можна ігнорувати. Після цього глава УАФ привітав українського тренера з днем народження.

Звернення Шевченка. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Трофеї в тренерській кар'єрі Лобановського

Чемпіонат СРСР (8);

Кубок СРСР (6);

Суперкубок СРСР (3);

Чемпіонат України (5);

Кубок України (3);

Кубок володарів Кубків (2);

Суперкубок УЄФА.

Також Валерій Лобановський тричі виводив "Динамо" до півфіналу Кубка європейських чемпіонів у сезонах 1976/77, 1986/87 та 1998/99.

