Шевченко обратился к Лобановскому в день рождения тренера

Валерий Лобановский во время Евро-1988. Фото: Bongarts/Getty Images

Во вторник, 6 января 2026 года, Валерию Васильевичу Лобановскому исполнилось бы 87 лет. В Украине почтили память одного из лучших тренеров в истории мирового футбола.

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко в Instagram посвятил своему бывшему наставнику трогательные строки.

Андрей Шевченко обязан карьерой нескольким тренерам, среди которых выделяется Валерий Лобановский. Он не только поверил в талант юного футболиста, но и сумел уберечь его от соблазнов, вывести на высокий уровень и отпустить в итальянский "Милан".

Валерий Лобановский с Алексеем Михайличенко. Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

Что Шевченко написал о Лобановском

Воспитанник "Динамо" провел славную карьеру, выиграл много трофеев, а после победы в Лиге чемпионов привез Кубок к памятнику Валерию Лобановскому у стадиона в Киеве.

Шевченко с Кубком чемпионов у памятника Лобановскому. Фото: УНИАН

Позже Шевченко и сам стал тренером, которому удалось добиться определенного успеха на этой стезе. Он отметил, что во многом ему помогла мудрость бывшего наставника, которой тот порой охотно делился с подопечными.

Шевченко напомнил фразу Лобановского о том, что в футболе не бывает мелочей. Любые детали нельзя игнорировать. После этого глава УАФ поздравил украинского тренера с днем рождения.

Обращение Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Трофеи в тренерской карьере Лобановского

Чемпионат СССР (8);

Кубок СССР (6);

Суперкубок СССР (3);

Чемпионат Украины (5);

Кубок Украины (3);

Кубок обладателей Кубков (2);

Суперкубок УЕФА.

Также Валерий Лобановский трижды выводил "Динамо" в полуфинал Кубка европейских чемпионов в сезонах 1976/77, 1986/87 и 1998/99.

