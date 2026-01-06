Шевченко обратился к Лобановскому в день рождения тренера

Шевченко трогательно высказался о Лобановском в особенный день
Во вторник, 6 января 2026 года, Валерию Васильевичу Лобановскому исполнилось бы 87 лет. В Украине почтили память одного из лучших тренеров в истории мирового футбола.
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко в Instagram посвятил своему бывшему наставнику трогательные строки.
Андрей Шевченко обязан карьерой нескольким тренерам, среди которых выделяется Валерий Лобановский. Он не только поверил в талант юного футболиста, но и сумел уберечь его от соблазнов, вывести на высокий уровень и отпустить в итальянский "Милан".
Что Шевченко написал о Лобановском
Воспитанник "Динамо" провел славную карьеру, выиграл много трофеев, а после победы в Лиге чемпионов привез Кубок к памятнику Валерию Лобановскому у стадиона в Киеве.
Позже Шевченко и сам стал тренером, которому удалось добиться определенного успеха на этой стезе. Он отметил, что во многом ему помогла мудрость бывшего наставника, которой тот порой охотно делился с подопечными.
Шевченко напомнил фразу Лобановского о том, что в футболе не бывает мелочей. Любые детали нельзя игнорировать. После этого глава УАФ поздравил украинского тренера с днем рождения.
Трофеи в тренерской карьере Лобановского
- Чемпионат СССР (8);
- Кубок СССР (6);
- Суперкубок СССР (3);
- Чемпионат Украины (5);
- Кубок Украины (3);
- Кубок обладателей Кубков (2);
- Суперкубок УЕФА.
Также Валерий Лобановский трижды выводил "Динамо" в полуфинал Кубка европейских чемпионов в сезонах 1976/77, 1986/87 и 1998/99.
