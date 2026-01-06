Видео
Главная Спорт Шевченко трогательно высказался о Лобановском в особенный день

Шевченко трогательно высказался о Лобановском в особенный день

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 18:35
Шевченко обратился к Лобановскому в день рождения тренера
Валерий Лобановский во время Евро-1988. Фото: Bongarts/Getty Images

Во вторник, 6 января 2026 года, Валерию Васильевичу Лобановскому исполнилось бы 87 лет. В Украине почтили память одного из лучших тренеров в истории мирового футбола. 

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко в Instagram посвятил своему бывшему наставнику трогательные строки. 

Андрей Шевченко обязан карьерой нескольким тренерам, среди которых выделяется Валерий Лобановский. Он не только поверил в талант юного футболиста, но и сумел уберечь его от соблазнов, вывести на высокий уровень и отпустить в итальянский "Милан". 

Валерий Лобановский
Валерий Лобановский с Алексеем Михайличенко. Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

Что Шевченко написал о Лобановском 

Воспитанник "Динамо" провел славную карьеру, выиграл много трофеев, а после победы в Лиге чемпионов привез Кубок к памятнику Валерию Лобановскому у стадиона в Киеве. 

Андрей Шевченко
Шевченко с Кубком чемпионов у памятника Лобановскому. Фото: УНИАН

Позже Шевченко и сам стал тренером, которому удалось добиться определенного успеха на этой стезе. Он отметил, что во многом ему помогла мудрость бывшего наставника, которой тот порой охотно делился с подопечными. 

Шевченко напомнил фразу Лобановского о том, что в футболе не бывает мелочей. Любые детали нельзя игнорировать. После этого глава УАФ поздравил украинского тренера с днем рождения. 

Андрей Шевченко
Обращение Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Трофеи в тренерской карьере Лобановского

  • Чемпионат СССР (8);
  • Кубок СССР (6);
  • Суперкубок СССР (3); 
  • Чемпионат Украины (5);
  • Кубок Украины (3); 
  • Кубок обладателей Кубков (2);
  • Суперкубок УЕФА. 

Также Валерий Лобановский трижды выводил "Динамо" в полуфинал Кубка европейских чемпионов в сезонах 1976/77, 1986/87 и 1998/99. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
