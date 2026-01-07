Видео
Україна
Видео

Еще один футболист покинул Динамо — о ком речь

Еще один футболист покинул Динамо — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:42
Динамо отказалось от игрока, который интересовал Шовковского
Калонджи Дье в "Динамо". Фото: Instagram

Тренерский штаб киевского "Динамо" принял решение отказаться от услуг еще одного игрока. Молодой центрбек Калонджи Дье уже уехал из расположения столичного клуба. 

Африканец пробыл в Украине несколько месяцев, но не подошел "бело-синим", сообщает Telegram-канал "Динамовец". 

Читайте также:

Перспективный защитник ДР Конго Калонджи Дье заинтересовал скаутов "Динамо" во время молодежного розыгрыша Кубка Африканских наций, где он помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира. Бывший тренер "бело-синих" оценил игру 19-летнего игрока и пригласил его на просмотр. 

Калонджи Дье
Калонджи Дье. Фото: Instagram

Почему футболист уехал из "Динамо" 

Однако вскоре после этого Александр Шовковский был освобожден от своей должности. Его заменил Игорь Костюк, который продлил просмотры африканского футболиста. 

Калонджи Дье успел сыграть за "Динамо" в товарищеском матче с "Эпицентром". Однако при этом он не убедил тренерский штаб столичной команды в том, что достоин получить контракт в Киеве. Официально эту информацию еще не комментировали. 

Напомним, украинские болельщики встали на защиту семьи Александра Усика, которую хотели втянуть в скандал. 

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих удивила словами о популярном актере Тарасе Цымбалюке. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
