Головна Спорт Шахтар назвав вартість свого бразильського форварда

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 21:00
Фламенго готовий заплатити солідну суму за нападника Шахтаря
Кауан Еліас. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" готовий продати свого основного форварда Кауана Еліаса. Однак, потенційний покупець має виплатити солідну суму.

Про можливий трансфер Еліаса повідомив журналіст Фред Соарес.

Читайте також:
Еліас може повернутись додому

Бразильський "Фламенго" почав проявляти інтерес до 19-річного нападника донецького "Шахтаря".

По інформації джерела, український клуб готовий розглянути продаж Кауана за суму близько 22 мільйонів євро. Після того як варіант із Кастельяносом фактично зійшов нанівець, і "Фламенго" не робив офіційної пропозиції, увага бразильського гранда може зміститися саме на Еліаса. Поки що йдеться лише про попередні сигнали та готовність сторін до перемовин.

Еліас виступає за "Шахтар" із лютого минулого року. Донеччани придбали його в "Флуміненсе" за 17 мільйонів євро. За цей час форвард провів 36 матчів, забив 12 м’ячів і віддав 5 результативних передач, що зробило його одним із ключових гравців атакувальної ланки команди.

Нагадаємо, раніше гравці київського "Динамо" полетіли відпочивати на морське узбережжя.

З першолігового одеського "Чорноморця" зняли трансферний бан і готують ще кілька хороших новин.

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Фламенго Кауан Еліас
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
