Фламенго готов заплатить солидную сумму за нападающего Шахтера

Донецкий "Шахтер" готов продать своего основного форварда Кауана Элиаса. Однако, потенциальный покупатель должен выплатить солидную сумму.

О возможном трансфере Элиаса сообщил журналист Фред Соарес.

Элиас может вернуться домой

Бразильский "Фламенго" начал проявлять интерес к 19-летнему нападающему донецкого "Шахтера".

По информации источника, украинский клуб готов рассмотреть продажу Кауана за сумму около 22 миллионов евро. После того как вариант с Кастельяносом фактически сошел на нет, и "Фламенго" не делал официального предложения, внимание бразильского гранда может сместиться именно на Элиаса. Пока речь идет лишь о предварительных сигналах и готовности сторон к переговорам.

Элиас выступает за "Шахтер" с февраля прошлого года. Дончане приобрели его у "Флуминенсе" за 17 миллионов евро. За это время форвард провел 36 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач, что сделало его одним из ключевых игроков атакующего звена команды.

