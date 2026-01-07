Усик здивував словами про Різдво та 7 січня

Олександр Усик на зустрічі з військовими. Фото: Instagram

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик привітав українців із Різдвом Христовим. Відомий спортсмен звернувся до земляків із важливим посланням.

Усик заявив, що готовий до того, що не всі погодяться з його поглядом, яку він опублікував на власній сторінці в Instagram.

Багато українців святкують Різдво 7 січня, і Олександр Усик заявив, що не можна ігнорувати думку цих людей. Успішний та титулований спортсмен закликав співгромадян насамперед залишатися людьми та ставитися один до одного з розумінням.

Що сказав Усик

Чемпіон світу записав для прихильників звернення з власного автомобіля, в якому також перебувала його старша дочка, вона залишилася за кадром. Олександр Усик не став агресивно відстоювати свою думку, але попросив про розуміння, причому не для себе, а один для одного.

"Дорогі друзі! Я розумію, що хтось святкує не сьогодні. Але в кожного є свої думки з цього приводу. І як то називається, доня? Самомнєніє. Знаю, що в коментарях напишуть про дату святкування. Але є й українці, для яких саме сьогодні настало свято.

Будь ласка, давайте, по-перше, будемо поважати та з любов'ю ставитися одне до одного. Ми всі різні, зі своїми характерами, батьками, традиціями. Ми народилися в різних місцях, але всі живемо в Україні і є українцями", — сказав Усик.

