Главная Спорт Усик высказался о праздновании Рождества и 7 января

Усик высказался о праздновании Рождества и 7 января

Дата публикации 7 января 2026 16:33
Усик удивил словами о Рождестве и 7 января
Александр Усик на встрече с военными. Фото: Instagram

Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Известный спортсмен обратился к соотечественникам с важным посланием.

Усик заявил, что готов к тому, что не все согласятся с его точкой зрения, которую он опубликовал на собственной странице в Instagram

Многие украинцы празднуют Рождество 7 января, и Александр Усик заявил, что нельзя игнорировать мнение этих людей. Успешный и титулованный спортсмен призвал сограждан прежде всего оставаться людьми и относиться друг к другу с пониманием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что сказал Усик 

Чемпион мира записал для поклонников обращение из собственного автомобиля, в котором также находилась его старшая дочь, она осталась за кадром. Александр Усик не стал агрессивно отстаивать свое мнение, но попросил о понимании, причем не для себя, а друг для друга. 

"Дорогие друзья! Я понимаю, что кто-то празднует не сегодня. Но у каждого есть свои мысли на этот счет. И как это называется, дочь? Самомнение. Знаю, что в комментариях напишут о дате празднования. Но есть и украинцы, для которых именно сегодня наступил праздник. 

Пожалуйста, давайте, во-первых, будем уважать и с любовью относиться друг к другу. Мы все разные, со своими характерами, родителями, традициями. Мы родились в разных местах, но все живем в Украине и являемся украинцами", — сказал Усик. 

