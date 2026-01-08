Видео
Видео

Главная Спорт Забарный с ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, но есть нюанс

Забарный с ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, но есть нюанс

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 23:59
ПСЖ в серии пенальти обыграл Марсель и выиграл Суперкубок Франции
Игроки "ПСЖ" после победы. Фото: Reuters

В Кувейте на стадионе "Джабер Аль Ахмад Интернешнл" состоялся финал Суперкубка Франции. В этом матче встретились "ПСЖ" и "Марсель".

Украинец Илья Забарный остался в запасе "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE.

"ПСЖ" не победил в основное время

Парижане открыли счет на 13 минуте. После ошибки обороны соперника Витинья отдал передачу в центр штрафной площади, где Усман Дембеле перебросил вратаря.

До перерыва "ПСЖ" контролировал ход игры, однако "Марсель" регулярно отвечал острыми атаками и моментами в исполнении Гуири и Веа.

Во втором тайме инициатива постепенно перешла к "Марселю". Команда Роберто Де Дзерби создала несколько опасных моментов, а на 74 минуте заработала пенальти, который реализовал Мейсон Гринвуд.

В конце встречи "Марсель" вышел вперед после автогола Пачо, который срезал мяч в собственные ворота.

Впрочем "ПСЖ" спасся в компенсированное время. Контратака парижан завершилась скидкой Брэдли Барколя и точным ударом Гонсалу Рамуша из центра штрафной — 2:2.

В серии пенальти ключевой фигурой стал Люк Шевалье, который отразил два удара. "ПСЖ" реализовал все свои попытки и одержал победу со счетом 4:1.

Парижане выиграли Суперкубок Франции в 14-й раз в своей истории.

Отметим, что Илья Забарный в этом матче так и не вышел на поле.

Франция футбол ПСЖ Марсель Илья Забарный
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
