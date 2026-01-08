ПСЖ у серії пенальті обіграв Марсель і виграв Суперкубок Франції

Гравці "ПСЖ" після перемоги. Фото: Reuters

У Кувейті на стадіоні "Джабер Аль Ахмад Інтернешнл" відбувся фінал Суперкубка Франції. У цьому матчі зустрілися "ПСЖ" та "Марсель".

Українець Ілля Забарний залишився в запасі "ПСЖ", повідомляє портал Новини.LIVE.

"ПСЖ" не переміг в основний час

Парижани відкрили рахунок на 13 хвилині. Після помилки оборони суперника Вітінья віддав передачу в центр штрафного майданчика, де Усман Дембеле перекинув воротаря.

До перерви "ПСЖ" контролював хід гри, однак "Марсель" регулярно відповідав гострими атаками та моментами у виконанні Гуїрі й Веа.

У другому таймі ініціатива поступово перейшла до "Марселя". Команда Роберто Де Дзербі створила кілька небезпечних моментів, а на 74 хвилині заробила пенальті, який реалізував Мейсон Грінвуд.

Наприкінці зустрічі "Марсель" вийшов уперед після автоголу Пачо, який зрізав м’яч у власні ворота.

Втім "ПСЖ" врятувався в компенсований час. Контратака парижан завершилася скидкою Бредлі Барколя та точним ударом Гонсалу Рамуша з центру штрафного — 2:2.

У серії пенальті ключовою фігурою став Люк Шевальє, який відбив два удари. "ПСЖ" реалізував усі свої спроби та здобув перемогу з рахунком 4:1.

Парижани виграли Суперкубок Франції в 14-й раз у своїй історії.

Зазначимо, що Ілля Забарний у цьому матчі так і не вийшов на поле.

