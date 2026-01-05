Забарний у дербі з Парижем провів один з найгірших матчів за ПСЖ

Ілля Забарний. Фото: Reuters

У 17-му турі чемпіонату Франції відбулося паризьке дербі між "ПСЖ" та "Парижем". У складі господарів з перших хвилин матчу на поле вийшов центрбек із України Ілля Забарний.

"ПСЖ" переміг із рахунком 2:1, але Забарний відіграв один із найгірших матчів, повідомив портал Новини.LIVE.

Не найкращий вечір для Забарного

На стадіоні "Парк де Пренс" перемогу господарям принесли голи Дезіре Дуе наприкінці першого тайму та Усмана Дембеле після перерви. У складі гостей єдиний м’яч із пенальті забив Віллем Геббельс.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "ПСЖ" і провів на полі 70 хвилин. На 49-й хвилині він отримав жовту картку за фол у власному штрафному майданчику, що призвело до пенальті у ворота "ПСЖ". Саме цей епізод дозволив супернику зрівняти рахунок.

Попри перемогу команди, оцінки українця від статистичних порталів WhoScored і SofaScore виявилися дуже низькими — 5,7 та 5,9 відповідно.

Забарний завершив матч із 91% точних передач (32 з 35), виграв одну з двох єдиноборств, виконав один відбір, два виноси та одне перехоплення. Водночас у його пасиві — три втрати м’яча.

"ПСЖ" — "Париж" — 2:1

Голи: Дуе, 45; Дембеле, 53 — Геббельс, 51 (пен)

