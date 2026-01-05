Відео
Головна Спорт Забарний провів жахливий матч у Франції — знову привіз пенальті

Забарний провів жахливий матч у Франції — знову привіз пенальті

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 08:44
Забарний у дербі з Парижем провів один з найгірших матчів за ПСЖ
Ілля Забарний. Фото: Reuters

У 17-му турі чемпіонату Франції відбулося паризьке дербі між "ПСЖ" та "Парижем". У складі господарів з перших хвилин матчу на поле вийшов центрбек із України Ілля Забарний.

"ПСЖ" переміг із рахунком 2:1, але Забарний відіграв один із найгірших матчів, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Не найкращий вечір для Забарного

На стадіоні "Парк де Пренс" перемогу господарям принесли голи Дезіре Дуе наприкінці першого тайму та Усмана Дембеле після перерви. У складі гостей єдиний м’яч із пенальті забив Віллем Геббельс.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "ПСЖ" і провів на полі 70 хвилин. На 49-й хвилині він отримав жовту картку за фол у власному штрафному майданчику, що призвело до пенальті у ворота "ПСЖ". Саме цей епізод дозволив супернику зрівняти рахунок.

Попри перемогу команди, оцінки українця від статистичних порталів WhoScored і SofaScore виявилися дуже низькими — 5,7 та 5,9 відповідно.

Забарний завершив матч із 91% точних передач (32 з 35), виграв одну з двох єдиноборств, виконав один відбір, два виноси та одне перехоплення. Водночас у його пасиві — три втрати м’яча.

"ПСЖ" — "Париж" — 2:1
Голи: Дуе, 45; Дембеле, 53 — Геббельс, 51 (пен)

Нагадаємо, 18-річний український воротар, який є одним з кращих в УПЛ, відновився після перелому руки.

"Рома" запропонувала Довбика в склад 36-разового чемпіона Італії.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
