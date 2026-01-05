Забарный в дерби с Парижем провел один из худших матчей за ПСЖ

Илья Забарный. Фото: Reuters

В 17-м туре чемпионата Франции состоялось парижское дерби между "ПСЖ" и "Парижем". В составе хозяев с первых минут матча на поле вышел центрбек из Украины Илья Забарный.

"ПСЖ" победил со счетом 2:1, но Забарный отыграл один из худших матчей, сообщил портал Новини.LIVE.

Не лучший вечер для Забарного

На стадионе "Парк де Пренс" победу хозяевам принесли голы Дезире Дуэ в конце первого тайма и Усмана Дембеле после перерыва. В составе гостей единственный мяч с пенальти забил Виллем Геббельс.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе "ПСЖ" и провел на поле 70 минут. На 49-й минуте он получил желтую карточку за фол в собственной штрафной площадке, что привело к пенальти в ворота "ПСЖ". Именно этот эпизод позволил сопернику сравнять счет.

Несмотря на победу команды, оценки украинца от статистических порталов WhoScored и SofaScore оказались очень низкими — 5,7 и 5,9 соответственно.

Забарный завершил матч с 91% точных передач (32 из 35), выиграл одно из двух единоборств, выполнил один отбор, два выноса и один перехват. В то же время в его пассиве — три потери мяча.

"ПСЖ" — "Париж" — 2:1

Голы: Дуэ, 45; Дембеле, 53 — Геббельс, 51 (пен)

