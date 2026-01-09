Відео
Україна
Неймовірна Костюк покарала кращу російську тенісистку

Неймовірна Костюк покарала кращу російську тенісистку

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 17:32
Костюк обіграла росіянку Андрєєву та вийшла до півфіналу WTA 500 у Брисбені
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

В австралійському Брисбені в рамках турніру WTA 500 пройшли чвертьфінали. В одному з матчів грала українка Марта Костюк.

Суперницею українки була шоста ракетка світу та перша серед росіянок Міра Андрєєва, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Костюк зіграла з найсильнішою росіянкою

У чвертьфіналі українка в двох сетах обіграла Андрєєву з рахунком 7:6, 6:3. Це був перший очний матч між тенісистками. У другій партії Костюк поступалася 0:2 із брейком, однак переломила хід гри та виграла.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин, за які Костюк подала два ейси, припустилася двох подвійних помилок.

Це була перша зустріч Костюк та Андрєєвої в офіційних матчах.

Перемога над Андрєєвою стала для Костюк уже 11-ю в кар’єрі над представницею топ-10.

У півфіналі українка зіграє проти четвертої сіяної Джессіки Пегули, яка в попередньому раунді пройшла Даяну Ястремську. До цього Костюк п’ять разів зустрічалася з Пегулою й виграла лише один матч.

Для Марти це перший півфінал на рівні WTA з квітня 2024 року та восьмий у професійній кар’єрі.

Нагадаємо, раніше Костюк красиво обіграла третю ракетку світу Анісімову.

Українка Еліна Світоліна у важкій боротьбі виборола право зіграти в півфіналі турніру в Новій Зеландії.

Теніс WTA Марта Костюк українські тенісисти Брисбен
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
