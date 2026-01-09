Костюк обіграла росіянку Андрєєву та вийшла до півфіналу WTA 500 у Брисбені

Неймовірна Костюк покарала кращу російську тенісистку
В австралійському Брисбені в рамках турніру WTA 500 пройшли чвертьфінали. В одному з матчів грала українка Марта Костюк.
Суперницею українки була шоста ракетка світу та перша серед росіянок Міра Андрєєва, повідомив портал Новини.LIVE.
Як Костюк зіграла з найсильнішою росіянкою
У чвертьфіналі українка в двох сетах обіграла Андрєєву з рахунком 7:6, 6:3. Це був перший очний матч між тенісистками. У другій партії Костюк поступалася 0:2 із брейком, однак переломила хід гри та виграла.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин, за які Костюк подала два ейси, припустилася двох подвійних помилок.
Це була перша зустріч Костюк та Андрєєвої в офіційних матчах.
Перемога над Андрєєвою стала для Костюк уже 11-ю в кар’єрі над представницею топ-10.
У півфіналі українка зіграє проти четвертої сіяної Джессіки Пегули, яка в попередньому раунді пройшла Даяну Ястремську. До цього Костюк п’ять разів зустрічалася з Пегулою й виграла лише один матч.
Для Марти це перший півфінал на рівні WTA з квітня 2024 року та восьмий у професійній кар’єрі.
Нагадаємо, раніше Костюк красиво обіграла третю ракетку світу Анісімову.
Українка Еліна Світоліна у важкій боротьбі виборола право зіграти в півфіналі турніру в Новій Зеландії.
