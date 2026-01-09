Видео
Невероятная Костюк наказала лучшую российскую теннисистку

Невероятная Костюк наказала лучшую российскую теннисистку

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 17:32
Костюк обыграла россиянку Андрееву и вышла в полуфинал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

В австралийском Брисбене в рамках турнира WTA 500 прошли четвертьфиналы. В одном из матчей играла украинка Марта Костюк.

Соперницей украинки была шестая ракетка мира и первая среди россиянок Мира Андреева, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Костюк сыграла с сильнейшей россиянкой

В четвертьфинале украинка в двух сетах обыграла Андрееву со счетом 7:6, 6:3. Это был первый очный матч между теннисистками. Во второй партии Костюк уступала 0:2 с брейком, однако переломила ход игры и выиграла.

Матч длился 1 час 47 минут, за которые Костюк подала два эйса, допустила две двойные ошибки.

Это была первая встреча Костюк и Андреевой в официальных матчах.

Победа над Андреевой стала для Костюк уже 11-й в карьере над представительницей топ-10.

В полуфинале украинка сыграет против четвертой сеяной Джессики Пегулы, которая в предыдущем раунде прошла Даяну Ястремскую. До этого Костюк пять раз встречалась с Пегулой и выиграла лишь один матч.

Для Марты это первый полуфинал на уровне WTA с апреля 2024 года и восьмой в профессиональной карьере.

Напомним, ранее Костюк красиво обыграла третью ракетку мира Анисимову.

Украинка Элина Свитолина в тяжелой борьбе завоевала право сыграть в полуфинале турнира в Новой Зеландии.

Теннис WTA Марта Костюк украинские теннисисты Брисбен
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
