Світоліна здобула вольову перемогу і вийшла до півфіналу турніру WTA 250

Українська тенісистка Еліна Світоліна активно розпочала 2026 рік. Одеситка здобула вже три перемоги поспіль на турнірі WTA 250 у новозеландському Окленді.

У чвертьфіналі українка не без проблем взяла гору над Сонай Картал, повідомляє портал Новини.LIVE.

Еліна Світоліна виступає в Окленді як перша сіяна тенісистка турніру. Однак вона зазнала певних проблем у протистоянні з 68 ракеткою світу Сонай Картал. У другому сеті українка втратила ініціативу, чим ледь не скористалася суперниця.

Як Світоліна вирвала перемогу

Перший сет Еліна виграла з рахунком 6:4, а ось далі почалися проблеми. У другому сеті Світоліна програла три перші гейми. Їй вдалося зрівняти рахунок, але Картал вирвала перемогу і "повернулася в гру".

Сонай успішно почала третій сет, але Світоліна зрівняла рахунок до десятого гейму, а потім і взяла гору на тайбрейку. Українка зуміла вийти до півфіналу турніру, де зіграє з третьою сіяною американкою Івою Йович.

WTA 250. Окленд, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, 1) — Сонай Картал (Велика Британія) — 2:1 (6:4, 6:7(2), 7:6(5)

Востаннє Світоліній вдавалося вийти у фінал турніру 2024 року, коли Еліна поступилася в трьох сетах іншій американці, Коко Гауфф.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк зуміла пробитися в 1/4 турніру WTA в Брісбені, обігравши третю ракетку світу.

