Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сімеоне довів Вінісіуса до нервового зриву — що зробив тренер

Сімеоне довів Вінісіуса до нервового зриву — що зробив тренер

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 09:55
Сімеоне вивів Вінісіуса на конфлікт у грі Атлетіко з Реалом
Дієго Сімеоне командує своїми гравцями. Фото: Reuters

У півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" переміг "Атлетіко" з мінімальним рахунком 2:1. Наприкінці зустрічі "матрацники" втратили шанс зрівняти рахунок і перевести поєдинок в овертайми.

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне знову опинився в центрі уваги, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Голи Феде Вальверде та Родріго принесли "Реалу" перемогу над "Атлетіко", який відреагував лише м'ячем у виконанні Александера Серлотта. Хуліан Альварес міг забити другий рік за "матрацників", але змарнував свій шанс.

Скандал із Сімеоне

На 81-й хвилині матчу Хабі Алонсо замінив Вінісіуса, замість якого вийшов на поле Арда Туран. Коли бразилець ішов до лави запасних, головний тренер "Атлетіко" порадив йому прислухатися до свисту трибун. Уболівальники багатьох команд справді не люблять Вінісіуса і регулярно його освистують.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор отримує "гірчичник". Фото: Reuters

Однак Сімеоне цим не обмежився. Він вигукнув форварду "Реала", що Флорентіно Перес скоро його продасть. Після цього у бразильця не витримали нерви, він накричав на Дієго, а потім і на головного арбітра матчу, за що отримав жовту картку.

Уже в неділю, 11 січня, "Реал" зіграє проти "Барселони" у фіналі Суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк встановила важливе досягнення на турнірі WTA 500.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик став власником нового люксового автомобіля — скільки він заплатив.

спорт футбол Реал Мадрид Діего Симеоне Атлетико Мадрид Вінісіус Жуніор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації