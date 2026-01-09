Сімеоне вивів Вінісіуса на конфлікт у грі Атлетіко з Реалом

Дієго Сімеоне командує своїми гравцями. Фото: Reuters

У півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" переміг "Атлетіко" з мінімальним рахунком 2:1. Наприкінці зустрічі "матрацники" втратили шанс зрівняти рахунок і перевести поєдинок в овертайми.

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне знову опинився в центрі уваги, повідомляє портал Новини.LIVE.

Голи Феде Вальверде та Родріго принесли "Реалу" перемогу над "Атлетіко", який відреагував лише м'ячем у виконанні Александера Серлотта. Хуліан Альварес міг забити другий рік за "матрацників", але змарнував свій шанс.

Скандал із Сімеоне

На 81-й хвилині матчу Хабі Алонсо замінив Вінісіуса, замість якого вийшов на поле Арда Туран. Коли бразилець ішов до лави запасних, головний тренер "Атлетіко" порадив йому прислухатися до свисту трибун. Уболівальники багатьох команд справді не люблять Вінісіуса і регулярно його освистують.

Вінісіус Жуніор отримує "гірчичник". Фото: Reuters

Однак Сімеоне цим не обмежився. Він вигукнув форварду "Реала", що Флорентіно Перес скоро його продасть. Після цього у бразильця не витримали нерви, він накричав на Дієго, а потім і на головного арбітра матчу, за що отримав жовту картку.

Уже в неділю, 11 січня, "Реал" зіграє проти "Барселони" у фіналі Суперкубка Іспанії.

