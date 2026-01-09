Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Симеоне довел Винисиуса до нервного срыва — что сделал тренер

Симеоне довел Винисиуса до нервного срыва — что сделал тренер

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 09:55
Симеоне вывел Винисиуса на конфлик в игре Атлетико с Реалом
Диего Симеоне командует своими игроками. Фото: Reuters

В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" победил "Атлетико" с минимальным счетом 2:1. В конце встречи "матрасники" упустили шанс сравнять счет и перевести поединок в овертаймы. 

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне снова оказался в центре внимания, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Голы Феде Вальверде и Родриго принесли "Реалу" победу над "Атлетико", который отреагировал только мячом в исполнении Александера Серлотта. Хулиан Альварес мог забить второй год за "матрасников", но упустил свой шанс. 

Скандал с Симеоне 

На 81-й минуте матча Хаби Алонсо заменил Винисиуса, вместо которого вышел на поле Арда Туран. Когда бразилец шел к скамейке запасных, главный тренер "Атлетико" посоветовал ему прислушаться к свисту трибун. Болельщики многих команд действительно не любят Винисиуса и регулярно его освистывают. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор получает "горчичник". Фото: Reuters

Однако Симеоне этим не ограничился. Он выкрикнул форварду "Реала", что Флорентино Перес скоро его продаст. После этого у бразильца не выдержали нервы, он накричал на Диего, а потом и на главного арбитра матча, за что получил желтую карточку. 

Уже в воскресенье, 11 января, "Реал" сыграет против "Барселоны" в финале Суперкубка Испании. 

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк установила важное достижение на турнире WTA 500. 

Чемпион мира по боксу Александр Усик стал владельцем нового люксового автомобиля — сколько он заплатил.

спорт футбол Реал Мадрид Диего Симеоне Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации