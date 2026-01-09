Симеоне вывел Винисиуса на конфлик в игре Атлетико с Реалом

Диего Симеоне командует своими игроками. Фото: Reuters

В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" победил "Атлетико" с минимальным счетом 2:1. В конце встречи "матрасники" упустили шанс сравнять счет и перевести поединок в овертаймы.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне снова оказался в центре внимания, сообщает портал Новини.LIVE.

Голы Феде Вальверде и Родриго принесли "Реалу" победу над "Атлетико", который отреагировал только мячом в исполнении Александера Серлотта. Хулиан Альварес мог забить второй год за "матрасников", но упустил свой шанс.

Скандал с Симеоне

На 81-й минуте матча Хаби Алонсо заменил Винисиуса, вместо которого вышел на поле Арда Туран. Когда бразилец шел к скамейке запасных, главный тренер "Атлетико" посоветовал ему прислушаться к свисту трибун. Болельщики многих команд действительно не любят Винисиуса и регулярно его освистывают.

Винисиус Жуниор получает "горчичник". Фото: Reuters

Однако Симеоне этим не ограничился. Он выкрикнул форварду "Реала", что Флорентино Перес скоро его продаст. После этого у бразильца не выдержали нервы, он накричал на Диего, а потом и на главного арбитра матча, за что получил желтую карточку.

Уже в воскресенье, 11 января, "Реал" сыграет против "Барселоны" в финале Суперкубка Испании.

