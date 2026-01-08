Лунин может перейти в АПЛ — Тоттенхэм заинтересовался вратарем Реала

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин продолжает страдать от недостатка игрового времени в этом сезоне. Поэтому возможный трансфер голкипера становится все более реальным.

Об интересе к Лунину со стороны клубов АПЛ, сообщает портал TEAMtalk.

Лунин может перейти в один из клубов АПЛ

По информации источника, лондонский "Тоттенхэм" внимательно следит за ситуацией вокруг украинского вратаря и рассматривает его как возможное усиление на перспективу.

В "Реале" не исключают трансфер Лунина в 2026 году, если поступит выгодное предложение. Сам вратарь, по данным источника, серьезно настроен на переезд в АПЛ, где видит для себя больше шансов закрепиться в статусе основного голкипера.

Кроме "Тоттенхэма", за ситуацией следят и несколько других клубов АПЛ. Впрочем, именно "шпоры" пока выглядят самыми активными: в Лондоне сомневаются в долгосрочной перспективе нынешнего основного вратаря Гульельмо Викарио. Кандидатура Лунина рассматривается как одна из приоритетных.

