Лунін може перейти до АПЛ — Тоттенгем зацікавився воротарем Реала

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін продовжує страждати від нестачі ігрового часу цього сезону. Тому можливий трансфер голкіпера стає дедалі реальнішим.

Про інтерес до Луніна з боку клубів АПЛ, повідомляє портал TEAMtalk.

Реклама

Читайте також:

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Лунін може перейти в один із клубів АПЛ

За інформацією джерела, лондонський "Тоттенгем" уважно стежить за ситуацією навколо українського воротаря та розглядає його як можливе підсилення на перспективу.

У "Реалі" не виключають трансфер Луніна у 2026 році, якщо надійде вигідна пропозиція. Сам воротар, за даними джерела, серйозно налаштований на переїзд до АПЛ, де бачить для себе більше шансів закріпитися в статусі основного голкіпера.

Окрім "Тоттенгема", за ситуацією стежать і кілька інших клубів АПЛ. Втім, саме "шпори" наразі виглядають найактивнішими: у Лондоні мають сумніви щодо довгострокової перспективи нинішнього основного воротаря Гульєльмо Вікаріо. Кандидатура Луніна розглядається як одна з пріоритетних.

Нагадаємо, син легенди "Шахтаря" посміявся з того, що потрапив у розшук ТЦК.

Раніше об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик купив собі автомобіль за сотні тисяч доларів.