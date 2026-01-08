Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лунін близький до переходу в три англійські клуби

Лунін близький до переходу в три англійські клуби

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:17
Лунін може перейти до АПЛ — Тоттенгем зацікавився воротарем Реала
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін продовжує страждати від нестачі ігрового часу цього сезону. Тому можливий трансфер голкіпера стає дедалі реальнішим.

Про інтерес до Луніна з боку клубів АПЛ, повідомляє портал TEAMtalk.

Реклама
Читайте також:
Андрей Лунин
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Лунін може перейти в один із клубів АПЛ

За інформацією джерела, лондонський "Тоттенгем" уважно стежить за ситуацією навколо українського воротаря та розглядає його як можливе підсилення на перспективу.

У "Реалі" не виключають трансфер Луніна у 2026 році, якщо надійде вигідна пропозиція. Сам воротар, за даними джерела, серйозно налаштований на переїзд до АПЛ, де бачить для себе більше шансів закріпитися в статусі основного голкіпера.

Окрім "Тоттенгема", за ситуацією стежать і кілька інших клубів АПЛ. Втім, саме "шпори" наразі виглядають найактивнішими: у Лондоні мають сумніви щодо довгострокової перспективи нинішнього основного воротаря Гульєльмо Вікаріо. Кандидатура Луніна розглядається як одна з пріоритетних.

Нагадаємо, син легенди "Шахтаря" посміявся з того, що потрапив у розшук ТЦК.

Раніше об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик купив собі автомобіль за сотні тисяч доларів.

Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Тоттенгем українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації