Свитолина одержала волевую победу и вышла в полуфинал турнира WTA 250

Украинская теннисистка Элина Свитолина активно начала 2026 год. Одесситка одержала уже три победы подряд на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде.

В четвертьфинале украинка не без проблем взял верх над Сонай Картал, сообщает портал Новини.LIVE.

Элина Свитолина выступает в Окленде в качестве первой сеянной теннисисткой турнира. Однако она испытала определенные проблемы в противостоянии с 68 ракеткой мира Сонай Картал. Во втором сете украинка утратила инициативу, чем едва не воспользовалась соперница.

Как Свитолина вырвала победу

Первый сет Элина выиграла со счетом 6:4, а вот дальше начались проблемы. Во втором сете Свитолина проиграла три первых гейма. Ей удалось сравнять счет, но Картал вырвала победу и "вернулась в игру".

Сонай успешно начала третий сет, но Свитолина сравняла счет до десятого гейма, а затем и взяла верх на тайбрейке. Украинка сумела выйти в полуфинал турнира, где сыграет с третьей сеянной американкой Ивой Йович.

WTA 250. Окленд, четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 1) — Сонай Картал (Великобритания) — 2:1 (6:4, 6:7(2), 7:6(5)

В последний раз Свитолиной удавалось выйти в финал турнира в 2024 году, когда Элина уступила в трех сетах другой американке, Коко Гауфф.

Напомним, ранее Марта Костюк сумела пробиться в 1/4 турнира WTA в Брисбене, обыграв третью ракетку мира.

