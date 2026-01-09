Кличко у 49 років провів спаринг з 26-річним суперважковаговиком — відео

Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Легенда українського та світового боксу Володимир Кличко у 49 років продовжує підтримувати себе у формі. Попри вік, він регулярно тренується разом із молодими боксерами.

Кличко опублікував в Instagram відео спарингу з боксером збірної України.

Кличко досі в непоганій формі

У Броварах Володимир Кличко провів спаринг із 26-річним Дмитром Ловчинським — місцевим боксером, який виступав за збірну України та представляв країну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Наразі Ловчинський уже розпочав професійну кар’єру.

У підписі до відео Кличко звернувся до підписників із мотиваційним посланням, закликавши не припиняти тренування.

"Ментально, фізично або й обидва одночасно, але одне тренування на день — щодня, щороку…

Знайди власну рутину й переконайся, що ти справді її дотримуєшся. Це і є витривалість. Літера E в моєму методі FACE. Продовжуймо бити!", — написав Кличко.

Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року в Лондоні, достроково поступившись Ентоні Джошуа. У серпні того ж року він оголосив про завершення кар’єри.

