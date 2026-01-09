Кличко в 49 лет провел спарринг с 26-летним супертяжеловесом — видео

Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Легенда украинского и мирового бокса Владимир Кличко в 49 лет продолжает поддерживать себя в форме. Несмотря на возраст, он регулярно тренируется вместе с молодыми боксерами.

Кличко опубликовал в Instagram видео спарринга с боксером сборной Украины.

Реклама

Читайте также:

Кличко до сих пор в неплохой форме

В Броварах Владимир Кличко провел спарринг с 26-летним Дмитрием Ловчинским — местным боксером, который выступал за сборную Украины и представлял страну на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сейчас Ловчинский уже начал профессиональную карьеру.

В подписи к видео Кличко обратился к подписчикам с мотивационным посланием, призвав не прекращать тренировки.

"Ментально, физически или оба одновременно, но одна тренировка в день — ежедневно, каждый год...

Найди собственную рутину и убедись, что ты действительно ее придерживаешься. Это и есть выносливость. Буква E в моем методе FACE. Продолжаем бить!", — написал Кличко.

Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года в Лондоне, досрочно уступив Энтони Джошуа. В августе того же года он объявил о завершении карьеры.

Напомним, ранее Усик купил себе 14-й автомобиль в коллекцию.

Украинскому защитнику Илье Забарному удалось победить в Суперкубке Франции.