Україна
Головна Спорт У родині Бекхема серйозний скандал — що відбувається

У родині Бекхема серйозний скандал — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 19:06
Син Девіда Бекхема заборонив батьку безпосередньо з ним спілкуватися
Бруклін Бекхем (ліворуч) з батьком Девідом та мамою Вікторією. Фото: Jeff Spicer/BFC/Getty Images for BFC

Бруклін Бекхем, старший син колишнього капітана збірної Англії з футболу Девіда Бекхема, зажадав, щоб батьки спілкувалися з ним виключно через адвокатів.

Рішення стало черговим витком затяжного сімейного конфлікту, повідомляє The Sun.

Читайте також:

Первісток зіркового подружжя Бекхемів надіслав батькам повідомлення з проханням не зв'язуватися з ним безпосередньо і не згадувати його ім'я в соціальних мережах. Бруклін наполягає, що будь-які спроби налагодити стосунки мають відбуватися в приватному порядку, без публічних жестів і коментарів.

Бруклин Бекхэм
Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Причини проблем у родині Бекхемів

Стосунки загострилися після того, як Вікторія Бекхем поставила позначку "подобається" під рецептом курки, опублікованим сином в Instagram. Бруклін сприйняв це як порушення раніше обумовлених кордонів і після цього заблокував батьків і братів у соціальних мережах.

За словами близьких до сім'ї джерел, таким чином Бруклін намагається встановити жорсткі рамки спілкування. При цьому Девід та Вікторія Бекхем виявилися "шоковані й емоційно спустошені" тим, що відбувається.

Попри напругу у стосунках з батьками, Бруклін продовжує підтримувати зв'язок з бабусями та дідусями, спілкуючись з ними телефоном і в особистих повідомленнях. Конфлікт у родині Бекхемів триває вже близько чотирьох років.

Нагадаємо, колишній футболіст Артем Мілевський став журналістом через активність у соціальних мережах.

У збірній України дали пораду Артему Довбику щодо можливого переходу в англійський клуб.

скандал спорт футбол Девід Бекхем Вікторія Бекхем Бруклін Бекхем
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
