Мілевський став журналістом через свій Instagram

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала Instagram-сторінку Артема Мілевського як онлайн-медіа. Відповідне рішення ухвалили за заявою колишнього форварда збірної України та київського "Динамо", після чого його персональний акаунт отримав офіційний медіастатус.
Йдеться саме про персональну сторінку Мілевського в Instagram, яка тепер юридично вважається суб'єктом у сфері онлайн-медіа, повідомила пресслужба Нацради.
Отримання такого статусу дає власнику сторінки право офіційно займатися журналістською діяльністю. Зокрема, це відкриває можливість отримувати акредитації на державні та спортивні заходи, а також користуватися правовим захистом, передбаченим для представників засобів масової інформації.
Водночас медіастатус передбачає та додаткову відповідальність. Власник онлайн-медіа зобов'язаний дотримуватися норм професійної етики та вимог законодавства, що регулює поширення інформації в публічному просторі.
Хто такий Артем Мілевський
Вихованець київського "Динамо" є одним із найпопулярніших футболістів в історії столичного клубу та збірної України, за яку форвард білоруського походження провів 50 матчів та забив 8 голів.
Мілевський брав участь у чемпіонаті світу 2006 року, в якому "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу. Він по 4 рази здобував чемпіонат та Кубок України. Після завершення кар'єри Артем приєднався до клубу IGNIS із медіаліги.
