Головна Спорт Мілевський отримав медіастатус для особистого Instagram

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 18:07
Мілевський став журналістом через свій Instagram
Артем Мілевський під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала Instagram-сторінку Артема Мілевського як онлайн-медіа. Відповідне рішення ухвалили за заявою колишнього форварда збірної України та київського "Динамо", після чого його персональний акаунт отримав офіційний медіастатус.

Йдеться саме про персональну сторінку Мілевського в Instagram, яка тепер юридично вважається суб'єктом у сфері онлайн-медіа, повідомила пресслужба Нацради.

Читайте також:

Отримання такого статусу дає власнику сторінки право офіційно займатися журналістською діяльністю. Зокрема, це відкриває можливість отримувати акредитації на державні та спортивні заходи, а також користуватися правовим захистом, передбаченим для представників засобів масової інформації.

Артем Милевский
Рішення про новий статус Мілевського. Фото: скріншот Нацрада

Водночас медіастатус передбачає та додаткову відповідальність. Власник онлайн-медіа зобов'язаний дотримуватися норм професійної етики та вимог законодавства, що регулює поширення інформації в публічному просторі.

Хто такий Артем Мілевський

Вихованець київського "Динамо" є одним із найпопулярніших футболістів в історії столичного клубу та збірної України, за яку форвард білоруського походження провів 50 матчів та забив 8 голів.

Артем Милевский
Артем Мілевський відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Мілевський брав участь у чемпіонаті світу 2006 року, в якому "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу. Він по 4 рази здобував чемпіонат та Кубок України. Після завершення кар'єри Артем приєднався до клубу IGNIS із медіаліги.

Нагадаємо, форвард італійської "Роми" Артем Довбик може перейти у відомий клуб з Англії.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко вразив формою на рингу в 49 років.

журналісти спорт футбол Instagram Артем Мілевський Нацрада з питань телебачення та радіомовлення
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
