Ветеран війни різко розкритикував ситуацію з мобілізацією Мілевського

Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський досі не був мобілізований. Зірка впевнена, що його не може затримувати ТЦК.

Про ситуацію з Мілевським висловився ветеран війни Олег Симороз в Facebook.

Мілевський не мобілізований, а служба у Алієва дуже дивна

Симороз виступив із різкою критикою щодо ситуації навколо колишніх футболістів київського "Динамо" Олександра Алієва та Артема Мілевського. У дописі в соцмережах він поставив під сумнів реальність військової служби Алієва та заявив, що Мілевський, маючи український паспорт, досі уникає мобілізації.

За словами Симороза, Алієв формально числиться у військовій частині, але фактично не виконує бойових завдань. Ветеран наголошує, що ексфутболіст регулярно з’являється у розважальних закладах Києва, демонструє це в соцмережах і водночас отримує відзнаки від ТЦК. Особливе обурення викликала інформація про "подяку" від одного з територіальних центрів комплектування, а також його перебування у складі 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ.

"В перервах між керуванням напідпитку свого Mercedes Gelandewagen, Саша Алієв переносить тяготу "військової служби" в столичних банях в компанії Мілевського, до них в підтримку прикомандировані раки та пиво, також є можливість викликати вогонь "важкої артилерії" у вигляді міцних напоїв.

До слова Міля "якимось чином" теж уникає призову по мобілізації, хоча окрім білоруського, має український паспорт, який покладає на нього конституційні обов’язки громадянина України по захисту держави та її суверенітету", — написав Симороз.

Симороз підкреслив, що подібні випадки деморалізують військових, які місяцями перебувають на передовій без ротації, та закликав командування ЗСУ дати оцінку ситуації й припинити практику фіктивної служби.

