Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ветеран війни не розуміє, як Мілевський уникає мобілізації

Ветеран війни не розуміє, як Мілевський уникає мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 21:29
Ветеран війни різко розкритикував ситуацію з мобілізацією Мілевського
Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський досі не був мобілізований. Зірка впевнена, що його не може затримувати ТЦК.

Про ситуацію з Мілевським висловився ветеран війни Олег Симороз в Facebook.

Реклама
Читайте також:

Мілевський не мобілізований, а служба у Алієва дуже дивна

Симороз виступив із різкою критикою щодо ситуації навколо колишніх футболістів київського "Динамо" Олександра Алієва та Артема Мілевського. У дописі в соцмережах він поставив під сумнів реальність військової служби Алієва та заявив, що Мілевський, маючи український паспорт, досі уникає мобілізації.

За словами Симороза, Алієв формально числиться у військовій частині, але фактично не виконує бойових завдань. Ветеран наголошує, що ексфутболіст регулярно з’являється у розважальних закладах Києва, демонструє це в соцмережах і водночас отримує відзнаки від ТЦК. Особливе обурення викликала інформація про "подяку" від одного з територіальних центрів комплектування, а також його перебування у складі 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ.

"В перервах між керуванням напідпитку свого Mercedes Gelandewagen, Саша Алієв переносить тяготу "військової служби" в столичних банях в компанії Мілевського, до них в підтримку прикомандировані раки та пиво, також є можливість викликати вогонь "важкої артилерії" у вигляді міцних напоїв.

До слова Міля "якимось чином" теж уникає призову по мобілізації, хоча окрім білоруського, має український паспорт, який покладає на нього конституційні обов’язки громадянина України по захисту держави та її суверенітету", — написав Симороз.

Симороз підкреслив, що подібні випадки деморалізують військових, які місяцями перебувають на передовій без ротації, та закликав командування ЗСУ дати оцінку ситуації й припинити практику фіктивної служби.

Нагадаємо, у київське "Динамо" повернуть гравця, який не грав за команду минулого сезону.

Одеський "Чорноморець" звільнив Олександра Кучера з посади головного тренера.

футбол Збірна України з футболу Артем Мілевський Динамо мобілізація
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації