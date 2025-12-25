Ветеран войны резко раскритиковал ситуацию с мобилизацией Милевского

Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский до сих пор не был мобилизован. Звезда уверена, что его не может задерживать ТЦК.

О ситуации с Милевским высказался ветеран войны Олег Симороз в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Милевский не мобилизован, а служба у Алиева очень странная

Симороз выступил с резкой критикой относительно ситуации вокруг бывших футболистов киевского "Динамо" Александра Алиева и Артема Милевского. В заметке в соцсетях он поставил под сомнение реальность военной службы Алиева и заявил, что Милевский, имея украинский паспорт, до сих пор избегает мобилизации.

По словам Симороза, Алиев формально числится в воинской части, но фактически не выполняет боевых задач. Ветеран отмечает, что экс-футболист регулярно появляется в развлекательных заведениях Киева, демонстрирует это в соцсетях и одновременно получает награды от ТЦК. Особое возмущение вызвала информация о "благодарности" от одного из территориальных центров комплектования, а также его пребывание в составе 105-й отдельной бригады ТрО ВСУ.

"В перерывах между управлением навеселе своего Mercedes Gelandewagen, Саша Алиев переносит тяготы "военной службы" в столичных банях в компании Милевского, к ним в поддержку прикомандированы раки и пиво, также есть возможность вызвать огонь "тяжелой артиллерии" в виде крепких напитков.

К слову Миля "каким-то образом" тоже избегает призыва по мобилизации, хотя кроме белорусского, имеет украинский паспорт, который возлагает на него конституционные обязанности гражданина Украины по защите государства и его суверенитета", — написал Симороз.

Симороз подчеркнул, что подобные случаи деморализуют военных, которые месяцами находятся на передовой без ротации, и призвал командование ВСУ дать оценку ситуации и прекратить практику фиктивной службы.

Напомним, в киевское "Динамо" вернут игрока, который не играл за команду в прошлом сезоне.

Одесский "Черноморец" уволил Александра Кучера с должности главного тренера.