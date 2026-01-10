У збірній України порадили Довбику новий чемпіонат

Артем Довбик у центрі уваги. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Керівництво "вовків" не проти позбутися футболіста з високою зарплатою та низькою статистикою.

У послугах нападника зацікавлені одразу кілька клубів, щонайменше один із них представляє англійську Прем'єр-лігу, повідомляє "Український футбол".

Наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думкою про те, які виклики стоять не тільки перед Артемом Довбиком, а й перед сім'єю футболіста. Контракт гравця з "Ромою" діє до літа 2029 року, проте другу половину нинішнього сезону футболіста може розпочати в іншій команді.

Артем Довбик забиває гол "Лечче". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Що Михайленко сказав про Довбика

Головний тренер України U-19 відреагував на чутки про інтерес англійського "Ноттінгем Форест" до Артема Довбика. Наставник вважає, що в АПЛ форвард може перезапустити кар'єру та вийти на новий рівень, а місцевий футбол йому підходить.

Перехід українського нападника до англійського клубу ймовірний, адже навіть аутсайдери місцевої Прем'єр-ліги можуть задовольнити фінансовий запит "Роми" щодо Довбика. При цьому Михайленко застеріг форварда.

"Одна справа чемпіонат та футбол, а побут — зовсім інше. В Італії комфортно жити в будь-якому місті. А ось переїзд в англійське промислове або портове містечко, якщо не брати до уваги Лондон, може стати викликом для сім'ї. Цей фактор також варто враховувати", — заявив Михайленко.

У сезоні 2025/2026 Довбик провів за "Рому" 17 матчів, забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі. В Італії Артем заробляє 5,5 млн євро на рік. В останньому матчі за "вовків" він знову зазнав травми та потрапив до лазарету на невизначений термін.

