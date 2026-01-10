Відео
Тренер збірної України дав важливу пораду Довбику

Дата публікації: 10 січня 2026 15:08
У збірній України порадили Довбику новий чемпіонат
Артем Довбик у центрі уваги. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Керівництво "вовків" не проти позбутися футболіста з високою зарплатою та низькою статистикою.

У послугах нападника зацікавлені одразу кілька клубів, щонайменше один із них представляє англійську Прем'єр-лігу, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думкою про те, які виклики стоять не тільки перед Артемом Довбиком, а й перед сім'єю футболіста. Контракт гравця з "Ромою" діє до літа 2029 року, проте другу половину нинішнього сезону футболіста може розпочати в іншій команді.

Артем Довбик
Артем Довбик забиває гол "Лечче". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Що Михайленко сказав про Довбика

Головний тренер України U-19 відреагував на чутки про інтерес англійського "Ноттінгем Форест" до Артема Довбика. Наставник вважає, що в АПЛ форвард може перезапустити кар'єру та вийти на новий рівень, а місцевий футбол йому підходить.

Перехід українського нападника до англійського клубу ймовірний, адже навіть аутсайдери місцевої Прем'єр-ліги можуть задовольнити фінансовий запит "Роми" щодо Довбика. При цьому Михайленко застеріг форварда.

"Одна справа чемпіонат та футбол, а побут — зовсім інше. В Італії комфортно жити в будь-якому місті. А ось переїзд в англійське промислове або портове містечко, якщо не брати до уваги Лондон, може стати викликом для сім'ї. Цей фактор також варто враховувати", — заявив Михайленко.

У сезоні 2025/2026 Довбик провів за "Рому" 17 матчів, забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі. В Італії Артем заробляє 5,5 млн євро на рік. В останньому матчі за "вовків" він знову зазнав травми та потрапив до лазарету на невизначений термін.

Нагадаємо, легендарний Володимир Кличко знову вийшов на ринг та продемонстрував свою форму.

Керівництво одеського "Чорноморця" здивувало вибором нового головного тренера команди.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери Дмитро Михайленко ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
