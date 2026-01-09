Відео
Головна Спорт Чорноморець представив нового головного тренера

Чорноморець представив нового головного тренера

Дата публікації: 9 січня 2026 21:19
Григорчук втретє очолив Чорноморець і отримав завдання виходу в УПЛ
Роман Григорчук. Фото: "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" уже призначив нового головного тренера. Водночас офіційні ресурси клубу наразі не оголошували цю інформацію.

Про призначення нового наставника повідомив портал Sports.ua.

Роман Григорчук
Роман Григорчук. Фото: "Чорноморець"

Новий-старий головний тренер "Чорноморця"

Втретє "Чорноморець" очолив Роман Григорчук. 60-річного українського фахівця вже призначили, однак термін контракту не розголошується.

Перед новим головним тренером поставлено чітке завдання — повернення "Чорноморця" до УПЛ. Григорчук уже окреслив плани на зимове трансферне вікно та ініціював питання збільшення бюджету для підсилення складу. Конкретні кандидатури наразі не називаються.

На початку 2026 року з одеського клубу було знято трансферний бан, а футболісти отримали частину заборгованості із зарплат, однак коштів на трансфери більше не стало.

Григорчук працював із командою у 2010–2014 роках, а вдруге — з 2021 по 2024-й. Останнім місцем роботи тренера був черкаський ЛНЗ.

За підсумками першого кола Першої ліги "Чорноморець" під керівництвом Олександра Кучера посів третє місце, набравши 38 очок. Команда поступається "Буковині" (48 балів) та "Лівому Берегу" (39 очок).

Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усик купив собі черговий дорогий автомобіль в колекцію.

Українському захиснику Іллі Забарному з "ПСЖ" вдалося перемогти "Марсель" в Суперкубку Франції.

Одеса футбол Чорноморець Перша ліга Роман Григорчук
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
