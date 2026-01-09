Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Черноморец представил нового главного тренера

Черноморец представил нового главного тренера

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 21:19
Григорчук в третий раз возглавил Черноморец и получил задачу выхода в УПЛ
Роман Григорчук. Фото: "Черноморец"

Одесский "Черноморец" уже назначил нового главного тренера. В то же время официальные ресурсы клуба пока не объявляли эту информацию.

О назначении нового наставника сообщил портал Sports.ua.

Реклама
Читайте также:
Роман Григорчук
Роман Григорчук. Фото: "Черноморец"

Новый-старый главный тренер "Черноморца"

В третий раз "Черноморец" возглавил Роман Григорчук. 60-летнего украинского специалиста уже назначили, однако срок контракта не разглашается.

Перед новым главным тренером поставлена четкая задача — возвращение "Черноморца" в УПЛ. Григорчук уже обозначил планы на зимнее трансферное окно и инициировал вопрос увеличения бюджета для усиления состава. Конкретные кандидатуры пока не называются.

В начале 2026 года с одесского клуба был снят трансферный бан, а футболисты получили часть задолженности по зарплатам, однако средств на трансферы больше не стало.

Григорчук работал с командой в 2010-2014 годах, а второй раз — с 2021 по 2024-й. Последним местом работы тренера был черкасский ЛНЗ.

По итогам первого круга Первой лиги "Черноморец" под руководством Александра Кучера занял третье место, набрав 38 очков. Команда уступает "Буковине" (48 баллов) и "Левому Берегу" (39 очков).

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик купил себе очередной дорогой автомобиль в коллекцию.

Украинскому защитнику Илье Забарному из "ПСЖ" удалось победить "Марсель" в Суперкубке Франции.

Одесса футбол Черноморец Первая лига Роман Григорчук
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации