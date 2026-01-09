Григорчук в третий раз возглавил Черноморец и получил задачу выхода в УПЛ

Роман Григорчук. Фото: "Черноморец"

Одесский "Черноморец" уже назначил нового главного тренера. В то же время официальные ресурсы клуба пока не объявляли эту информацию.

О назначении нового наставника сообщил портал Sports.ua.

Новый-старый главный тренер "Черноморца"

В третий раз "Черноморец" возглавил Роман Григорчук. 60-летнего украинского специалиста уже назначили, однако срок контракта не разглашается.

Перед новым главным тренером поставлена четкая задача — возвращение "Черноморца" в УПЛ. Григорчук уже обозначил планы на зимнее трансферное окно и инициировал вопрос увеличения бюджета для усиления состава. Конкретные кандидатуры пока не называются.

В начале 2026 года с одесского клуба был снят трансферный бан, а футболисты получили часть задолженности по зарплатам, однако средств на трансферы больше не стало.

Григорчук работал с командой в 2010-2014 годах, а второй раз — с 2021 по 2024-й. Последним местом работы тренера был черкасский ЛНЗ.

По итогам первого круга Первой лиги "Черноморец" под руководством Александра Кучера занял третье место, набрав 38 очков. Команда уступает "Буковине" (48 баллов) и "Левому Берегу" (39 очков).

