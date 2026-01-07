Довбик знову почав забивати за Рому, але одразу ж отримав травму

Артем Довбик (ліворуч) під час матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

У рамках 19-го туру італійської Серії А "Рома" зіграла в гостях проти "Лечче". Підопічні Джан П'єро Гасперіні здобули перемогу з рахунком 2:0, український форвард Артем Довбик забив гол.

Цей успіх став ювілейним для Довбика в європейських чемпіонатах, повідомляє OptaPaolo.

Форвард збірної України Артем Довбик вийшов на поле після травми, яку він отримав у листопаді 2025 року в матчі проти "Удінезе". Нападник з'явився на полі на 60-й хвилині, замінивши Евана Фергюсона. Українець допоміг "Ромі" здобути важливу виїзну перемогу, з чим у "вовків" у цьому сезоні є проблеми.

Чим запам'ятався на полі Довбик

Футболісту вистачило 11 хвилин для того, щоб забити гол. Під час розіграшу кутового Артем відгукнувся на простріл партнера по команді та не схибив. Цей м'яч став для Довбика першим виїзним голом із кінця березня 2025 року, у тому випадку він теж забив "Лечче".

Артем Довбик після забитого гола. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Важливо зазначити, що завдяки цьому м'ячу українець довів кількість результативних дій у провідних європейських лігах до 50. На рахунку Довбика 39 голів та 11 гольових передач. Однак невдовзі після цього успіху Артем зазнав травми та був змушений покинути поле.

"Рома" в 19 матчах набрала 38 очок і посідає 5 місце в турнірній таблиці. Наступний поєдинок у Серії А "вовки" проведуть 10 січня проти "Сассуоло".

