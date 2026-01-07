Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбик установил важное достижение, но получил травму

Довбик установил важное достижение, но получил травму

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 10:34
Довбик снова начал забивать за Рому, но сразу же получил травму
Артем Довбик (слева) во время матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Рома" сыграла в гостях против "Лечче". Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали победу со счетом 2:0, украинский форвард Артем Довбик забил гол. 

Этот успех стал юбилейным для Довбика в европейских чемпионатах, сообщает OptaPaolo

Реклама
Читайте также:

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел на поле после травмы, которую он получил в ноябре 2025 года в матче против "Удинезе". Нападающий появился на поле на 60-й минуте, заменив Эвана Фергюсона. Украинец помог "Роме" одержать важную выездную победу, с чем у "волков" в этом сезоне есть проблемы.  

Чем запомнился на поле Довбик 

Футболисту хватило 11 минут для того, чтобы забить гол. При розыгрыше углового Артем откликнулся на прострел партнера по команде и не промахнулся. Этот мяч стал для Довбика первым выездным голом с конца марта 2025 года, в том случае он тоже забил "Лечче". 

Артем Довбик
Артем Довбик после забитого гола. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Важно отметить, что благодаря этому мячу украинец довел количество результативных действий в ведущих европейских лигах до 50. На счету Довбика 39 голов и 11 голевых передач. Однако вскоре после этого успеха Артем получил травму и был вынужден покинуть поле. 

"Рома" в 19 матчах набрала 38 очков и занимает 5 место в турнирной таблице. Следующий поединок в Серии А "волки" проведут 10 января против "Сассуоло". 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин станет одним из 9 игроков, которых продаст "Реал". 

Легкоатлетка Ярослава Магучих раскритиковала 14-й сезон популярного шоу "Холостяк". 

Олимпийская чемпионка прокомментировала возможность запрета в Украине российских музыкальных исполнителей. 

COVID-паспорта футбол Артем Довбик Серия А ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации