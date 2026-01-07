Довбик снова начал забивать за Рому, но сразу же получил травму

Артем Довбик (слева) во время матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Рома" сыграла в гостях против "Лечче". Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали победу со счетом 2:0, украинский форвард Артем Довбик забил гол.

Этот успех стал юбилейным для Довбика в европейских чемпионатах, сообщает OptaPaolo.

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел на поле после травмы, которую он получил в ноябре 2025 года в матче против "Удинезе". Нападающий появился на поле на 60-й минуте, заменив Эвана Фергюсона. Украинец помог "Роме" одержать важную выездную победу, с чем у "волков" в этом сезоне есть проблемы.

Чем запомнился на поле Довбик

Футболисту хватило 11 минут для того, чтобы забить гол. При розыгрыше углового Артем откликнулся на прострел партнера по команде и не промахнулся. Этот мяч стал для Довбика первым выездным голом с конца марта 2025 года, в том случае он тоже забил "Лечче".

Артем Довбик после забитого гола. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Важно отметить, что благодаря этому мячу украинец довел количество результативных действий в ведущих европейских лигах до 50. На счету Довбика 39 голов и 11 голевых передач. Однако вскоре после этого успеха Артем получил травму и был вынужден покинуть поле.

"Рома" в 19 матчах набрала 38 очков и занимает 5 место в турнирной таблице. Следующий поединок в Серии А "волки" проведут 10 января против "Сассуоло".

