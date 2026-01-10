В сборной Украины посоветовали Довбику новый чемпионат

Артем Довбик в центре внимания. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Руководство "волков" не против избавиться от футболиста с высокой зарплатой и низкой статистикой.

В услугах нападающего заинтересовано сразу несколько клубов, как минимум один из них представляет английскую Премьер-лигу, сообщает "Украинский футбол".

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением о том, какие вызовы стоят не только перед Артемом Довбиком, но и перед семьей футболиста. Контракт игрока с "Ромой" действует до лета 2029-го года, однако вторую половину нынешнего сезона футболиста может начать в другой команде.

Артем Довбик забивает гол "Лечче". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Что Михайленко сказал о Довбике

Главный тренер Украины U-19 отреагировал на слухи об интересе английского "Ноттингем Форест" к Артему Довбику. Наставник считает, что в АПЛ форвард может перезапустить карьеру и выйти на новый уровень, а местный футбол ему подходит.

Переход украинского нападающего в английский клуб вероятен, так как даже аутсайдеры местной Премьер-лиги могут удовлетворить финансовый запрос "Ромы" по Довбику. При этом Михайленко предостерег форварда.

"Одно дело чемпионат и футбол, а быт — совсем другое. В Италии комфортно жить в любом городе. А вот переезд в английский промышленный или портовый городок, если не брать в расчет Лондон, может стать вызовом для семьи. Этот фактор также стоит учитывать", — заявил Михайленко.

В сезоне 2025/2026 Довбик провел за "Рому" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. В Италии Артем зарабатывает 5,5 млн евро в год. В последнем матче за "волков" он снова получил травму и попал в лазарет на неопределенный срок.

